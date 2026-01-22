Ubisoft anuncia un reinicio estratégico tras cancelar seis proyectos y reordenar su hoja de ruta

Ubisoft es uno de los grandes actores de la industria del videojuego desde finales del siglo XX, responsable de sagas como Assassin’s Creed, Far Cry o Rainbow Six. Sin embargo, en los últimos años su posición se ha visto debilitada por lanzamientos irregulares, retrasos continuados y una recepción desigual por parte del público y la crítica. En este contexto, la empresa ha anunciado lo que define como un "reinicio estratégico" con el objetivo de corregir el rumbo.

La medida más visible de este proceso es la cancelación de seis juegos en distintas fases de desarrollo. Entre ellos destaca el remake de Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo, un proyecto anunciado hace más de cinco años y muy esperado por los aficionados. Según la compañía, el título no alcanzaba los nuevos estándares de calidad que pretende aplicar de ahora en adelante. El resto de cancelaciones corresponden a proyectos no anunciados, incluidas nuevas propiedades intelectuales y un juego para dispositivos móviles.

Además, Ubisoft ha confirmado el retraso de otros siete títulos, algunos previstos inicialmente para el ejercicio fiscal de 2026, que pasarán a lanzarse en 2027. La empresa asegura que este tiempo adicional permitirá mejorar el resultado final y maximizar el valor a largo plazo de sus producciones, lo que apunta a un periodo de transición con menos lanzamientos en el corto plazo.

El plan también contempla el cierre de los estudios de Halifax y Estocolmo, así como nuevos despidos que se comunicarán oficialmente el próximo 12 de febrero. En su informe financiero, Ubisoft estima que estas decisiones supondrán pérdidas de entre 400 y 500 millones de euros en flujo de caja durante el año fiscal 2026, aunque defiende que forman parte de un esfuerzo por reducir costes y simplificar su estructura.

De cara al futuro, la compañía apuesta por reforzar sus procesos internos, centrarse en grandes producciones AAA, mundos abiertos y juegos como servicio, y apoyarse en tecnologías emergentes como la inteligencia artificial generativa. Un enfoque que no es completamente nuevo, pero que ahora se presenta como la base para intentar recuperar, en un plazo de tres años, una posición más sólida dentro de la industria.