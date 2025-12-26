BRING THEM BACK
Videojuegos que murieron y merecen una segunda oportunidad: el hilo viral
Hay videojuegos que pasan a la historia, pero otros con grandes posibilidades mueren y desaparecen del mapa sin recibir su reconocimiento. Esta es una lista de varios grandes videojuegos que la comunidad ha votado como los merecedores de una segunda oportunidad.
Publicidad
Star Fox
El nombre lo dice todo: una saga de videojuegos sobre un zorro que recorre galaxias para vivir aventuras y salvar al universo junto a otros compis animaloides.
Legend of Dragoon
El más votado de todos, es un juego con temática de fantasía y, obviamente, dragones. De tipo RPG, serás el protagonista y lucharás en un mundo lleno de otros guerreros alados a los que derrotar.
Max Payne
Si te gustan los videojuegos sobre disparos, Max Payne es una serie que querrás que resuciten, sin duda. Con estética oscura y cierto toque de suspense, es un favorito de nicho.
Parasite Eve
Una de esas pocas ocasiones en las que un personaje femenino protagonista debe acabar con el mal, matando a terroríficas criaturas que se cruzan en su camino.
Sleeping Dogs
Un juego de mundo abierto ambientado en Hong Kong, en el que deberás ser un policía que se infiltra en los bajos fondos para acabar con los malhechores. Otro de los más votados de este hilo viral, que se ha llenado de videojuegos poco conocidos pero enormemente queridos por los fans de este sector.
Publicidad