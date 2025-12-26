Videojuegos que murieron y merecen una segunda oportunidad: el hilo viral

Star Fox

El nombre lo dice todo: una saga de videojuegos sobre un zorro que recorre galaxias para vivir aventuras y salvar al universo junto a otros compis animaloides.

Legend of Dragoon

El más votado de todos, es un juego con temática de fantasía y, obviamente, dragones. De tipo RPG, serás el protagonista y lucharás en un mundo lleno de otros guerreros alados a los que derrotar.

Max Payne

Si te gustan los videojuegos sobre disparos, Max Payne es una serie que querrás que resuciten, sin duda. Con estética oscura y cierto toque de suspense, es un favorito de nicho.

Parasite Eve

Una de esas pocas ocasiones en las que un personaje femenino protagonista debe acabar con el mal, matando a terroríficas criaturas que se cruzan en su camino.

Sleeping Dogs

Un juego de mundo abierto ambientado en Hong Kong, en el que deberás ser un policía que se infiltra en los bajos fondos para acabar con los malhechores. Otro de los más votados de este hilo viral, que se ha llenado de videojuegos poco conocidos pero enormemente queridos por los fans de este sector.