Xbox confirma por sorpresa Project Helix, el nombre en clave de su próxima generación de consolas

Microsoft ha confirmado oficialmente que su próxima generación de consolas Xbox está en desarrollo bajo el nombre en clave Project Helix, un proyecto que marcará el futuro del hardware de la compañía en los próximos años. El anuncio llegó de forma discreta a través de redes sociales, donde la división de videojuegos de la empresa mostró por primera vez el nombre del sistema.

Poco después, la nueva directora ejecutiva de Microsoft Gaming, Asha Sharma, amplió el mensaje con una breve explicación sobre la dirección que tomará la marca. Según explicó la ejecutiva, el nuevo dispositivo será la consola que encabece la siguiente etapa del ecosistema Xbox y buscará situarse a la cabeza en términos de rendimiento.

Uno de los aspectos más llamativos del anuncio es la orientación híbrida que tendrá el sistema. Sharma señaló que Project Helix permitirá jugar tanto a títulos del catálogo de Xbox como a juegos de PC, algo que acerca el dispositivo a una especie de punto intermedio entre consola tradicional y ordenador dedicado al gaming.

Esta idea encaja con la estrategia que Microsoft ha desarrollado en los últimos años, centrada en unificar su ecosistema de videojuegos entre consola, ordenador y servicios como Xbox Game Pass. En ese contexto, Project Helix podría convertirse en la plataforma que conecte definitivamente ambos mundos dentro de un mismo dispositivo.

Por el momento, la compañía no ha revelado detalles técnicos sobre el hardware ni ha confirmado una fecha de lanzamiento. Tampoco se conocen todavía aspectos como el precio, la arquitectura definitiva del sistema o las funciones concretas que tendrá para ejecutar juegos de ordenador.

Lo que sí ha adelantado Microsoft es que se espera compartir más información en los próximos meses. La propia Sharma señaló que el proyecto será uno de los temas de conversación con desarrolladores y socios de la industria durante la próxima edición de la Game Developers Conference (GDC), uno de los principales encuentros profesionales del sector.

Aunque el nombre Project Helix es todavía provisional y funciona como denominación interna, su confirmación indica que la compañía ya está preparando el terreno para la siguiente generación de consolas. Con el anuncio, Microsoft deja claro que el futuro de Xbox seguirá ligado al hardware, pero con una visión cada vez más cercana al universo del PC.