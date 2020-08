El actor y cómico Eduardo Gómez es muy sincero a la hora de expresarse y dice las cosas sin tapujos. Es el último invitado de 'Lo del Floox Show'.

El actor Eduardo Gómez visita 'Lo del Floox Show'. La interpretación se cruzó en su camino de forma espontánea cuando se presentó con un amigo a un casting “A mí ya no me invitan a los Goya” de la serie ‘¡Ay, Señor, Señor!' Desde entonces ha rodado con algunos de los directores de cine más importantes de España. Alex de la Iglesia, José Luis Cuerda, Javier Fesser o José Luis Garci son algunos de los directores con los que ha trabajado. En televisión destacan sus papeles en las series ‘Aquí no hay quien viva’ y ‘La que se avecina’.