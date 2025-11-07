20 palabras y expresiones canarias que todos deberíamos usar

El 30 de mayo es reconocido como el Día de Canarias. Este es un día festivo en todas las islas de Canarias. Se conmemora con este día, el aniversario de la primera sesión del Parlamento de Canarias con sede en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, llevada a cabo el 30 de mayo de 1983.

Nuestro compañero Néstor Urtiaga nos ha recopilado algunas de las palabras y expresiones más conocidas de su tierra natal, las Islas Canarias (es chicharrero). El resultado es está selección de 20 muy soleadas y tropicales que el resto de España deberíamos adoptar y empezar a usar desde ya.

1. Agüita

Esta expresión se emplea para expresar sorpresa o asombro, aunque suele denotar un matiz de admiración. Con la repetición se expresa aún más asombro: así pues, no es lo mismo un "¡Agüita!", que un frenético "¡Agüita!, ¡agüita!, ¡agüita!".

2. Calufo

Calor insoportable. Eso sí, en Canarias se da poco, que el clima de Las Afortunadas es más bien templado. También se usa "calufa".

3. Canelo

En canarias no existe el color marrón, sólo existe el color "canelo". Puede haber variaciones de tonalidad que van desde el "canelo fuerte" al "canelo flojo".

4. Cotufas

Reconocerás a un canario en un cine de la Península Ibérica por su reticencia a pronunciar la palabra "palomitas". Dependiendo de la isla, preferirían decir "cotufas" (provincia de Santa Cruz) o "roscas" (provincia de Las Palmas) sin pronunciar nunca la "s" final. Eso sí, todas provienen del mismo origen: el "millo" (maíz).

5. Choso

Ni "casa", ni "keli", ni nada que se le parezca. Los canarios cuando regresan a su hogar se van "pa’l choso".

6. Desinquieto

Significa todo lo contrario de lo que parece: no es una persona calmada, sino una persona hiperactiva. Del mismo modo que en muchas tiendas de España no se "cambia" la ropa que no te gusta, sino que se "descambia"; en Canarias los niños no son "inquietos", sino "desinquietos".

7. Fos

Otra onomatopeya utilísima que debería emplearse en el mundo entero. Eso sí, si oyes a un canario empleándola es mal asunto, ya que seguramente te esté cantando un poco el sobaco. En realidad se usa cuando se detecta mal olor. Cuando peor el hedor, más largo es el "fos": no es lo mismo "fos", que "FOOOOOSSSSS". Atención: jamás se pronuncia la "s", por lo que en realidad se diría "FOOOOHHHH".

8. Gaveta

Los muebles en Canarias tienen la peculiaridad de prescindir de cualquier tipo de cajón: allí tienen "gavetas". Las madres del archipiélago saben exactamente en qué gaveta se encuentra cada uno de los objetos de sus hogares.

9. Golifiar

La actividad favorita de las "doñas" canarias. "Golifiar" o "golisnear" significa cotillear.

10. Guagua

Probablemente, la palabra canaria por excelencia. Por alguna razón logística, los autobuses nunca se han transportado hasta Canarias. En su lugar, los canarios se benefician de una de las mayores flotas de "guaguas" del mundo. Tampoco existe el bonobús, sino el "bono de la guagua" y los chóferes son "guagüeros".

11. Gufo

Ventosidad, especialmente aquella que se expulsa con alevosía y de forma silenciosa, pero que sin embargo resulta tremendamente olorosa. Suele ir acompañado de un profundo "FOOOHHHH" de las personas que se encuentren en la zona de cuarentena.

12. Jalar

Se usa en dos contextos muy distintos. En primer lugar, se emplea como sinónimo de tirar hacia sí mismo de un hilo, cuerda o cabo. También puede significar "comer vorazmente", como ese "pureta" (hombre mayor) que todos conocemos al que le gusta "jalar como un cochino". En honor al plato estrella de la gastronomía canaria, también se usa "papear" como sinónimo de "comer".

13. Jugo

Cualquiera que haya visitado Canarias se habrá sorprendido por su gran número de zumerías. Sin embargo, su alguna vez entras a uno de estos establecimientos, es preferible pedir un "jugo" o "juguito", en vez de un zumo.

14. Machango

En realidad, un "machango" es un juguete o monigote, generalmente con forma humanoide. Sin embargo, su uso más común es como insulto equivalente a "pelele o payaso".

15. Mandarse a mudar

Un canario nunca se va de un sitio, "se manda a mudar". Del mismo modo, un canario nunca le pide a alguien que se marche, sino que le espeta "machango, mándate a mudar".

16. Novelear

Cuando los canarios salen a la calle sin rumbo fijo, a ver qué surge, salen a "novelear". A un "novelero" o "novelera" le gusta más un tenderete que nada en el mundo. Son gente que nunca "para la pata en casa" (que está siempre por ahí).

17. Ños

Una de esas palabras canarias que sirve para casi cualquier situación, aunque generalmente expresa sorpresa o asombro. Una famosa cadena de supermercados de las islas incluyó la palabra en un mítico eslogan: "¡Ño, qué precios!". Lo escribieron sin "s" porque "ños" se pronuncia "Ñoh" (aspirando la "s" del final). Nadie tiene muy claro cuál es la escritura correcta de la palabra, así que el debate está abierto.

18. Pelete

Si hay palabra para el calor, también debe haberla para el frío. Los canarios pasan "pelete" en cualquier lugar que baje de los 18 grados centígrados.

19. Talegazo

Los canarios no se caen, "se dan un talegazo". De la misma forma, un canario nunca da un puñetazo, sino "un talegazo en toda la cara". Atención: se pronuncia siempre como "talegaso".

20. Tenderete

Una buena fiesta. Aunque se emplea para cualquier tipo de sarao, se usa especialmente cuando se trata de una celebración con música típica de las islas.