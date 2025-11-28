EXPRESIONES TÍPICAS
20 palabras y expresiones cordobesas que todos deberíamos usar
Recopilamos 20 palabras y expresiones típicas de Córdoba que todos deberíamos usar, desde borococo a farfollas.
Seguimos recorriendo España en busca de palabras y expresiones típicas de los distintos lugares de nuestro país. Volvemos a viajar a Andalucía a Córdoba, tierra de califas.
Desde el puente rómano hasta la Mézquita-Catedral pasando por el Alcázar de los Reyes Cristianos, la plaza de la Corredera y los icónicos patios está ciudad milenaria y la provincia que la rodea están plagadas de rincones mágicos llenos de encanto e historia.
Palabras córdobesas que he seleccionado con la ayuda de mi compañera Ines Prados y de los tuiteros cordobeses @leito_82, @donchalecos y @formalito_el. El resultado es está selección de 20 palabras a orillas del Guadalquivir que el resto de España deberíamos adoptar y empezar a usar desde ya.
1. Alargar
Llevar a alguien a su casa. ¡Venga! ¡Que yo te alargo!
2. Borococo
Cuando tienes un chichón o el pelo enredado.
3. Cipote
Equivalente cordobes a joder. Cuando alguien está acipotado es que está atontado o atolondrado.
4. Chapetas
Cuando tienes los mofletes coloraos.
5. Esmayao
Cuando tienes mucha hambre se dice que estás "esmayao".
6. Enguachinao
Cuando estás muy sudado.
7. Esaborío
Persona seria, antipática, borde.
8. Farfollas
Alguien que es muy vacilón.
9. Fartusco
Más que tonto.
10. Guarnío
Estar guarnío es estar muy cansado.
11. Galipuche
Cuando haces una mezcla rara en las bebidas o comidas
12. Gurrumino
Una persona tacaña.
13. Jardaso
Un jardaso o jardalaso es una caida fuerte.
14. Pajizo
Alguien que tiene mala cara o mal color de cara.
15. Pego
Decir una tontería o cosa absurda.
16. Perol
Salir al campo, de barbacoa y hacer un arroz.
17. Remear
Hacer burla a alguien.
18. Telera
Pan blanco apretado típico de Córdoba.
19. Vargas
Así llaman en Córdoba al tinto de verano.
20. Zarzillo
