20 palabras y expresiones cordobesas que todos deberíamos usar

Seguimos recorriendo España en busca de palabras y expresiones típicas de los distintos lugares de nuestro país. Volvemos a viajar a Andalucía a Córdoba, tierra de califas.

Desde el puente rómano hasta la Mézquita-Catedral pasando por el Alcázar de los Reyes Cristianos, la plaza de la Corredera y los icónicos patios está ciudad milenaria y la provincia que la rodea están plagadas de rincones mágicos llenos de encanto e historia.

Palabras córdobesas que he seleccionado con la ayuda de mi compañera Ines Prados y de los tuiteros cordobeses @leito_82, @donchalecos y @formalito_el. El resultado es está selección de 20 palabras a orillas del Guadalquivir que el resto de España deberíamos adoptar y empezar a usar desde ya.

1. Alargar

Palabras cordobesas | Freepok

Llevar a alguien a su casa. ¡Venga! ¡Que yo te alargo!

2. Borococo

Palabras cordobesas | Pixabay

Cuando tienes un chichón o el pelo enredado.

3. Cipote

Palabras cordobesas | Pixabay

Equivalente cordobes a joder. Cuando alguien está acipotado es que está atontado o atolondrado.

4. Chapetas

Palabras cordobesas | Flickr palacio_orive Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Cuando tienes los mofletes coloraos.

5. Esmayao

Palabras cordobesas | Flickr Javier Lastras Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Cuando tienes mucha hambre se dice que estás "esmayao".

6. Enguachinao

Palabras cordobesas | Freepik

Cuando estás muy sudado.

7. Esaborío

Palabras cordobesas | Pixabay

Persona seria, antipática, borde.

8. Farfollas

Palabras cordobesas | Freepik

Alguien que es muy vacilón.

9. Fartusco

Palabras cordobesas | Pixabay

Más que tonto.

10. Guarnío

Palabras cordobesas | Pixabay

Estar guarnío es estar muy cansado.

11. Galipuche

Palabras cordobesas | Pixabay

Cuando haces una mezcla rara en las bebidas o comidas

12. Gurrumino

Palabras cordobesas | Pixabay

Una persona tacaña.

13. Jardaso

Palabras cordobesas | Flickr Evelien Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Un jardaso o jardalaso es una caida fuerte.

14. Pajizo

Palabras cordobesas | PIxabay

Alguien que tiene mala cara o mal color de cara.

15. Pego

Palabras cordobesas | Pixabay

Decir una tontería o cosa absurda.

16. Perol

Palabras cordobesas | Pikist

Salir al campo, de barbacoa y hacer un arroz.

17. Remear

Palabras cordobesas | Pixabay

Hacer burla a alguien.

18. Telera

Palabras cordobesas | Wikipedia Xemenendura Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)

Pan blanco apretado típico de Córdoba.

19. Vargas

Palabras cordobesas | Pixabay

Así llaman en Córdoba al tinto de verano.

20. Zarzillo