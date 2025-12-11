20 palabras y expresiones extremeñas que todos deberíamos usar

Seguimos recorriendo España en busca de palabras y expresiones típicas de los distintos lugares de nuestro país. Ahora viajamos a Extremadura. Desde La Vera a Zafra, pasando por el valle del Jerte, Plasencia, Cáceres, Merida, Badajoz, Trujillo, la Dehesa, Monfrague y muchos más rincones mágicos llenos de encanto y de historia.

Palabras del dialecto extremeño o castúo que hemos seleccionado con la ayuda de nuestro compañero de Badajoz, Jesús Moreno y del tuitero cacereño @lleguito. El resultado es está selección de 20, llenas de duende, que el resto de España deberíamos adoptar y empezar a usar desde ya.

1. Abate

Casi, por poco. Ej: Me tropecé y abate me caigo.

2. Acho

Muchacho, tío. En algunos sitios de Extremadura dicen chacho.

3. Agila

Como el mítico disco de Extremoduro. Interjección para espabila, anda rápido, ven pronto. Ej: Manolo, agila que llegamos tarde a misa

4. Añugarse

Atragantarse.

5. Arrecío

Muerto de frió.

6. Atrochar

Atajar, salirte del camino para llegar antes por una ruta más corta.

7. Burranco

Burro joven o de corta edad. Se usa como insulto.

8. Capisallo

Vestido de no muy biuena factura. Ej: ¡Menudo capisallo lleva esa!

9. Chambergo

Abrigo. Chaqueta larga a modo de casaca.

10. Changao

Estropeado. Ej: El aparato está changao.

11. Entallar

Coger algo. Pillarse con algo. Ej: Me entallé un dedo con la puerta.

12. Escarrancharse

Despatarrarse, abrirse de piernas (el origen del manspreading).

13. Farraguas

Desaliñado, que viste sin cuidado. Ej: Vas hecho un farraguas.

14. Jondear

Tirar algo que no necesitas o quedarte tirado en el sofa.

15. Lambuzo

Glotón, goloso, que come mucho.

16. Morrúo

Alguien mohino o que se enfada con facilidad.

17. Percudío

Sucio. Es como una forma de insultar a alguien sin que se note.

18. Petrina

La bragueta.

19. Pitera

Herida. Ej: Me he hecho una pitera en la cabeza.

20. Postilla

Costra de una herida.