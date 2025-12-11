EXPRESIONES TÍPICAS
20 palabras y expresiones extremeñas que todos deberíamos usar
Recopilamos 20 palabras y expresiones típicas de Extremadura que todos deberíamos usar desde abate a petrina.
Seguimos recorriendo España en busca de palabras y expresiones típicas de los distintos lugares de nuestro país. Ahora viajamos a Extremadura. Desde La Vera a Zafra, pasando por el valle del Jerte, Plasencia, Cáceres, Merida, Badajoz, Trujillo, la Dehesa, Monfrague y muchos más rincones mágicos llenos de encanto y de historia.
Palabras del dialecto extremeño o castúo que hemos seleccionado con la ayuda de nuestro compañero de Badajoz, Jesús Moreno y del tuitero cacereño @lleguito. El resultado es está selección de 20, llenas de duende, que el resto de España deberíamos adoptar y empezar a usar desde ya.
1. Abate
Casi, por poco. Ej: Me tropecé y abate me caigo.
2. Acho
Muchacho, tío. En algunos sitios de Extremadura dicen chacho.
3. Agila
Como el mítico disco de Extremoduro. Interjección para espabila, anda rápido, ven pronto. Ej: Manolo, agila que llegamos tarde a misa
4. Añugarse
Atragantarse.
5. Arrecío
Muerto de frió.
6. Atrochar
Atajar, salirte del camino para llegar antes por una ruta más corta.
7. Burranco
Burro joven o de corta edad. Se usa como insulto.
8. Capisallo
Vestido de no muy biuena factura. Ej: ¡Menudo capisallo lleva esa!
9. Chambergo
Abrigo. Chaqueta larga a modo de casaca.
10. Changao
Estropeado. Ej: El aparato está changao.
11. Entallar
Coger algo. Pillarse con algo. Ej: Me entallé un dedo con la puerta.
12. Escarrancharse
Despatarrarse, abrirse de piernas (el origen del manspreading).
13. Farraguas
Desaliñado, que viste sin cuidado. Ej: Vas hecho un farraguas.
14. Jondear
Tirar algo que no necesitas o quedarte tirado en el sofa.
15. Lambuzo
Glotón, goloso, que come mucho.
16. Morrúo
Alguien mohino o que se enfada con facilidad.
17. Percudío
Sucio. Es como una forma de insultar a alguien sin que se note.
18. Petrina
La bragueta.
19. Pitera
Herida. Ej: Me he hecho una pitera en la cabeza.
20. Postilla
Costra de una herida.
