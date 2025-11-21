EXPRESIONES TÍPICAS
20 palabras y expresiones gaditanas que todos deberíamos usar
Recopilamos 20 palabras y expresiones típicas de Cádiz que todos deberíamos usar, desde bastinazo a fullerías.
Seguimos recorriendo España en busca de palabras y expresiones típicas de los distintos lugares de nuestro país. Esta vez bajamos, por segunda vez, a Andalucía y tras Granada visitamos Cádiz. Andalucía es grande y muchas de las expresiones que se usan en Sevilla son distintas de las de Cadiz o Almeria. Para elaborar esta selección hemos contado con el asesoramiento de tres ilustres gaditanos @Guille_FerRam, @albertobenitez y @PatGuerreroGo. El resultado es está selección de 20, llenas de duende, que el resto de España deberíamos adoptar y empezar a usar desde ya.
1. Al liquindoi
Dice una historia que el capitán de un barco inglés dijo “Look and do it” a un marinero para pedir vigilancia y que nadie robara su transporte. Esta expresión inglesa “Look and do it” evoluciona lentamente hacia “Estar al liquindoi”. Cuando en Cádiz alguien usa esta expresiones está pidiendo a alguien que esté atento o que vigile algo.
2. Aguatapá
El nivel de agua donde el bañista no hace fondo.
3. Angangos
Los canis, kinkis o macarras.
4. Bastinazo
¡Qué bastinazo! queriendo expresar impresión, admiración o sorpresa. Se puede usar para referirse a una persona que está buenísima, a una canción que gusta mucho o para expresar que un sitio está lleno o que algo es demasiado grande.
5. Carajote
Tonto del culo. También engreído.
6. Corahe
Enfadarse con algo o alguien, pero sin ponerlo de manifiesto. A un gaditano no le dan rabia las cosas, e dan “corahe”.
7. Chuchurrio
Arrugado, en mal estado, que se cae a pedacitos.
8. Chufla
Mala persona.
9. Engollipao
Comer hasta reventar y estar lleno.
10. Embustero
Mentiroso.
11. Escamondao
Una madre gaditana nunca dejó que salieras limpio de casa, siempre saliste "escamondao".
12. Fullerias
En Cádiz no se hacen trampas se hacen fullerías.
13. Guachisnai
Una palabra para referirse a los turistas y "guiris" que llegan a la provicia. Se trata de una deformación fonética de la frase inglesa ‘What’s your name’.
14. Guarnaja
"Guarnaja de aquí" significa que te pires o te vayas. La re no se pronuncia "guahnaja"
15. Jartible
Pesado hasta la extenuación, incansable, inaguantable.
16. Mascá
"Dar una mascá", dar una bofetada o torta.
17. No ni ná
Pronunciación de la expresión “No ni nada”, equivalente a la expresión “anda que no”. Significa que algo sí es como se está diciendo/defendiendo.
18. Quillo
Distorsión de la palabra "chiquillo", que a su vez es el diminutivo de "chico". La palabra "quillo" o "quilla" es la más reconocible del habla de Cádiz.
19. Sieso
Persona sosa, inaguantable, molesta o desagradable
20. Trampuchero
Alguien tramposo.
