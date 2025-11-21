20 palabras y expresiones gaditanas que todos deberíamos usar

Seguimos recorriendo España en busca de palabras y expresiones típicas de los distintos lugares de nuestro país. Esta vez bajamos, por segunda vez, a Andalucía y tras Granada visitamos Cádiz. Andalucía es grande y muchas de las expresiones que se usan en Sevilla son distintas de las de Cadiz o Almeria. Para elaborar esta selección hemos contado con el asesoramiento de tres ilustres gaditanos @Guille_FerRam, @albertobenitez y @PatGuerreroGo. El resultado es está selección de 20, llenas de duende, que el resto de España deberíamos adoptar y empezar a usar desde ya.

1. Al liquindoi

Expresiones gaditanas - Al liquindoi | Pexels

Dice una historia que el capitán de un barco inglés dijo “Look and do it” a un marinero para pedir vigilancia y que nadie robara su transporte. Esta expresión inglesa “Look and do it” evoluciona lentamente hacia “Estar al liquindoi”. Cuando en Cádiz alguien usa esta expresiones está pidiendo a alguien que esté atento o que vigile algo.

2. Aguatapá

Expresiones gaditanas - Aguatapá | Pexels

El nivel de agua donde el bañista no hace fondo.

3. Angangos

Expresiones gaditanas - Angangos | Pexels

Los canis, kinkis o macarras.

4. Bastinazo

Expresiones gaditanas - Bastinazo | Pexels

¡Qué bastinazo! queriendo expresar impresión, admiración o sorpresa. Se puede usar para referirse a una persona que está buenísima, a una canción que gusta mucho o para expresar que un sitio está lleno o que algo es demasiado grande.

5. Carajote

Expresiones gaditanas - Carajote | Pexels

Tonto del culo. También engreído.

6. Corahe

Expresiones gaditanas - Corahe | Pexels

Enfadarse con algo o alguien, pero sin ponerlo de manifiesto. A un gaditano no le dan rabia las cosas, e dan “corahe”.

7. Chuchurrio

Expresiones gaditanas - Chuchurrio | Pexels

Arrugado, en mal estado, que se cae a pedacitos.

8. Chufla

Expresiones gaditanas - Chufla | Pexels

Mala persona.

9. Engollipao

Expresiones gaditanas - Engopillao | Pexels

Comer hasta reventar y estar lleno.

10. Embustero

Expresiones gaditanas - Embustero | Pexels

Mentiroso.

11. Escamondao

Expresiones gaditanas - Escamondao | Pexels

Una madre gaditana nunca dejó que salieras limpio de casa, siempre saliste "escamondao".

12. Fullerias

Expresiones gaditanas - Fullerias | Pexels

En Cádiz no se hacen trampas se hacen fullerías.

13. Guachisnai

Expresiones gaditanas - Guachisnai | Pexels

Una palabra para referirse a los turistas y "guiris" que llegan a la provicia. Se trata de una deformación fonética de la frase inglesa ‘What’s your name’.

14. Guarnaja

Expresiones gaditanas - Guarnaja | Pexels

"Guarnaja de aquí" significa que te pires o te vayas. La re no se pronuncia "guahnaja"

15. Jartible

Expresiones gaditanas - Jartible | Pexels

Pesado hasta la extenuación, incansable, inaguantable.

16. Mascá

Expresiones gaditanas - Mascá | Pexels

"Dar una mascá", dar una bofetada o torta.

17. No ni ná

Expresiones gaditanas - No ni ná | Pexels

Pronunciación de la expresión “No ni nada”, equivalente a la expresión “anda que no”. Significa que algo sí es como se está diciendo/defendiendo.

18. Quillo

Expresiones gaditanas - Quillo | Pexels

Distorsión de la palabra "chiquillo", que a su vez es el diminutivo de "chico". La palabra "quillo" o "quilla" es la más reconocible del habla de Cádiz.

19. Sieso

Expresiones gaditanas - Sieso | Pexels

Persona sosa, inaguantable, molesta o desagradable

20. Trampuchero

Expresiones gaditanas - Trampuchero | Pexels

Alguien tramposo.