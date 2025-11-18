20 palabras y expresiones manchegas que todos deberíamos usar

Pocos lugares de España tienen, dentro del castellano, un vocabulario tan distintivo y mítico como Castilla - La Mancha. Aupadas por el éxito de humoristas como Cruz y Raya o "Los chanantes", muchas expresiones manchegas han calado en el imaginario popular de toda una generación.

Hemos recopilado estas 20 palabras y frases hechas manchegas que todo el mundo debería usar. Además las definiciones son de elbienhablao.es. Pedimos perdón de antemano por que sabemos que muchas que podrían formar parte de esta lista se quedan en el tintero.

1. Agonías

2. Apechusque

3. Asobinao

4. Bacinear

5. Cansino

6. Casquera

7. Chambergo

8. Costalá

9. Descalabrar

10. Galgo

11. Gambitero

12. Lustroso

13. Mangurrían

14. Pachasco

15. Puertagrillos

16. Regüeldo

17. Repizco

18. Reviejo

19. Trajín

20. Zorrera

Dícese de la persona avarienta que quiere abarcar más de lo que puede y aún tiene ANSIAS por COGER más al parecerle todo poco, sobretodo si es con ánimo de conseguir dinero. Persona pesimista, que todo lo ve negro.Malestar repentino que puede complicarse. Dar un malaire. EJ: "Ay no te vale el santólio, si te da una miaja apechusque, la roscas..."Dícese del gañán recién levantao que todavía tiene sueño o está espeso esa mañana. Adormiscao.Bacín: Dícese de la persona muy charlatana o pesada que cree saberlo todo. Entrometido, con tendencia a meterse en los asuntos de los demás o que no le incumben. Que le gusta enredar en las cosas.Persona o animal pesada y empalagosa en exceso.Hablar o comentar algo. EJ:"Como siempre está de casquera sus amigos le han puesto: El mudo".Abrigo RECIO con piel de cordero por dentro.Golpe dado en un costado debido a una caída.Descalabrar: (Tambien pronunciado "Escalabrar") Hacer una herida importante en la cabeza o despeñarse desde una altura. Queda patente en las expresiones "Quita daí que te via escalabrar"Persona que le gusta lo dulce y las chucherías. Persona del buen comer. También se dice cuando una persona solo piensa en las fiestas.Persona aficionada a divertirse y que siempre está pensando en pasarlo bien o en ir de fiestas. Que nunca para en casa, que está siempre por ahí.Dícese de la persona apañá y esporriná que siempre va con la cara bien esclarecía. Tener buen aspecto. También se puede usar para referirse a las personas que tienen sobrepeso.Dícese de la persona poco civilizada, de formas toscas y asilvestradas, generalmente proviniente del medio rural, aunque no necesariamente, al poder utilizarse este término de forma metafórica, refiriendose a un urbanita de corte embrutecido y no muy refinado.Faltaría más. Si ya lo sabía yo. Para chasco. Menuda sorpresa.Si oyes eso es que están hablando de alguien que no está muy en sus cabales, algo descolocado o ido.Gas producido en el estomago y expelido por la boca. Eructo.Pellizco dado en la carne con ánimo de hacer daño.En La Mancha emplean este término de manera despectiva con aquellas personas repelentes y resabiadas.Exceso de trabajo o follón . MOVER las cosas de aquí para allá.Dícese cuando en un sitio hay demasiado humo.