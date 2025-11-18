FlooxerNow

EXPRESIONES TÍPICAS

20 palabras y expresiones manchegas que todos deberíamos usar

Recopilamos 20 palabras y expresiones típicas manchegas que todos deberíamos usar, desde agonías a apechusque.

Expresiones manchegas

Juan Ceñal
Publicado:

Pocos lugares de España tienen, dentro del castellano, un vocabulario tan distintivo y mítico como Castilla - La Mancha. Aupadas por el éxito de humoristas como Cruz y Raya o "Los chanantes", muchas expresiones manchegas han calado en el imaginario popular de toda una generación.

Hemos recopilado estas 20 palabras y frases hechas manchegas que todo el mundo debería usar. Además las definiciones son de elbienhablao.es. Pedimos perdón de antemano por que sabemos que muchas que podrían formar parte de esta lista se quedan en el tintero.

1. Agonías

Expresiones manchegas - Agonías
Expresiones manchegas - Agonías | Pexels
Dícese de la persona avarienta que quiere abarcar más de lo que puede y aún tiene ANSIAS por COGER más al parecerle todo poco, sobretodo si es con ánimo de conseguir dinero. Persona pesimista, que todo lo ve negro.

2. Apechusque

Expresiones manchegas - Apechusque
Expresiones manchegas - Apechusque | Pexels
Malestar repentino que puede complicarse. Dar un malaire. EJ: "Ay no te vale el santólio, si te da una miaja apechusque, la roscas..."

3. Asobinao

Expresiones manchegas - Asobinado
Expresiones manchegas - Asobinado | Pexels
Dícese del gañán recién levantao que todavía tiene sueño o está espeso esa mañana. Adormiscao.

4. Bacinear

Expresiones manchegas - Bacinear
Expresiones manchegas - Bacinear | Pexels
Bacín: Dícese de la persona muy charlatana o pesada que cree saberlo todo. Entrometido, con tendencia a meterse en los asuntos de los demás o que no le incumben. Que le gusta enredar en las cosas.

5. Cansino

Expresiones manchegas - Cansino
Expresiones manchegas - Cansino | Pexels
Persona o animal pesada y empalagosa en exceso.

6. Casquera

Expresiones manchegas - Casquera
Expresiones manchegas - Casquera | Pexels
Hablar o comentar algo. EJ:"Como siempre está de casquera sus amigos le han puesto: El mudo".

7. Chambergo

Expresiones manchegas - Chambergo
Expresiones manchegas - Chambergo | Pexels
Abrigo RECIO con piel de cordero por dentro.

8. Costalá

Expresiones manchegas - Costalá
Expresiones manchegas - Costalá | Pexels
Golpe dado en un costado debido a una caída.

9. Descalabrar

Expresiones manchegas - Descalabrar
Expresiones manchegas - Descalabrar | Pexels
Descalabrar: (Tambien pronunciado "Escalabrar") Hacer una herida importante en la cabeza o despeñarse desde una altura. Queda patente en las expresiones "Quita daí que te via escalabrar"

10. Galgo

Expresiones manchegas - Galgo
Expresiones manchegas - Galgo | Pexels
Persona que le gusta lo dulce y las chucherías. Persona del buen comer. También se dice cuando una persona solo piensa en las fiestas.

11. Gambitero

Expresiones manchegas - Gambitero
Expresiones manchegas - Gambitero | Pexels
Persona aficionada a divertirse y que siempre está pensando en pasarlo bien o en ir de fiestas. Que nunca para en casa, que está siempre por ahí.

12. Lustroso

Expresiones manchegas - Lustroso
Expresiones manchegas - Lustroso | Pexels
Dícese de la persona apañá y esporriná que siempre va con la cara bien esclarecía. Tener buen aspecto. También se puede usar para referirse a las personas que tienen sobrepeso.

13. Mangurrían

Expresiones manchegas - Mangurrían
Expresiones manchegas - Mangurrían | Pexels
Dícese de la persona poco civilizada, de formas toscas y asilvestradas, generalmente proviniente del medio rural, aunque no necesariamente, al poder utilizarse este término de forma metafórica, refiriendose a un urbanita de corte embrutecido y no muy refinado.

14. Pachasco

Expresiones manchegas - Pachasco
Expresiones manchegas - Pachasco | Pexels
Faltaría más. Si ya lo sabía yo. Para chasco. Menuda sorpresa.

15. Puertagrillos

Expresiones manchegas - Puertagrillos
Expresiones manchegas - Puertagrillos | Pexels
Si oyes eso es que están hablando de alguien que no está muy en sus cabales, algo descolocado o ido.

16. Regüeldo

Expresiones manchegas - Regüeldo
Expresiones manchegas - Regüeldo | Pexels
Gas producido en el estomago y expelido por la boca. Eructo.

17. Repizco

Expresiones manchegas - Repizco
Expresiones manchegas - Repizco | Pexels
Pellizco dado en la carne con ánimo de hacer daño.

18. Reviejo

Expresiones manchegas - Reviejo
Expresiones manchegas - Reviejo | Pexels
En La Mancha emplean este término de manera despectiva con aquellas personas repelentes y resabiadas.

19. Trajín

Expresiones manchegas - Trajín
Expresiones manchegas - Trajín | Pexels
Exceso de trabajo o follón . MOVER las cosas de aquí para allá.

20. Zorrera

Expresiones manchegas - Zorrera
Expresiones manchegas - Zorrera | Pexels
Dícese cuando en un sitio hay demasiado humo.
