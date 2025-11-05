EXPRESIONES TÍPICAS
20 palabras y expresiones salmantinas que todos deberíamos usar
Recopilamos 20 palabras y expresiones típicas de Salamanca que todos deberíamos usar, desde añusgarse a galguerías.
Nuestras compañeras Laura Simón, Elena Hernández y Sandra Bustos nos han recopilado algunas de las palabras y expresiones más conocidas de su tierra natal, Salamanca. El resultado es está selección de 20 charras que el resto de España deberíamos adoptar y empezar a usar desde ya.
1. AñusgarseAtragantarse, estrecharse el tragadero como si le hubieran hecho un nudo.
2. ArmarExiste un verbo muy útil en la jerga charra, Armar. "¿Qué haces? pa'quí, armando". "¿Cómo te has hecho eso?, va, armando".
3. AtortarAplastar.
4. AtroncharAcortar por un camino.
5. AveriguadoPersona que presume de saber mucho de todo, enterado.
6. BerreteBocera o churrete que queda alrededor de la boca después de haber comido o bebido algo.
7. CandarCerrar asegurar con cerradura u otro instrumento. También se usa "trancar".
8. ChambergoCuando comienza la proverbial rasca charra, uno no saca el abrigo, saca el chambergo.
9. ChochosLa forma charra de llamar a los altramuces.
10. Coches choconesLos coches de choque o coches locos de las ferias.
11. EscaldarEscarmentar, reprender, replicar de manera brusca o áspera a alguien.
12. EsperiarSalpicar con agua u otro líquido contenido en la boca.
13. GalgueríasGolosinas, chucherías.
14. Me soñéUn charro no sueña, se sueña."Ayer me soñé contigo".
15. MezucónEntrometido, curioso, fisgón.
16. Mi niño/aUn charro dice "Mi niñ@" en lugar de chic@, chaval/a.
17. MormeraCongestión o catarro de nariz. Coriza.
18. Paquí pallíEl charro no va para acá o para allá. El charro va "pallí", "paquí" o "pahí".
19. TupirseComer hasta reventar.
20. ZarpazoChaparrón o chubasco intenso y de corta duración.
