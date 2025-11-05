20 palabras y expresiones salmantinas que todos deberíamos usar

Nuestras compañeras Laura Simón, Elena Hernández y Sandra Bustos nos han recopilado algunas de las palabras y expresiones más conocidas de su tierra natal, Salamanca. El resultado es está selección de 20 charras que el resto de España deberíamos adoptar y empezar a usar desde ya.

1. Añusgarse

Palabras salmantinas - Añusgarse | Pexels

2. Armar

Palabras salmantinas - Armar | Pexels

3. Atortar

Palabras salmantinas - Atortar | Pixabay

4. Atronchar

Palabras salmantinas - Atronchar | Pexels

5. Averiguado

Palabras salmantinas - Averiguado | Pexels

6. Berrete

Palabras salmantinas - Berrete | Pexels

7. Candar

Palabras salmantinas - Candar | Pexels

8. Chambergo

Palabras salmantinas - Chambergo | Pexels

9. Chochos

Palabras salmantinas - Chochos | Wikimedia

10. Coches chocones

Palabras salmantinas - Coches chocones | Pexels

11. Escaldar

Palabras salmantinas - Escaldar | Canva - @danflcreativo

12. Esperiar

Palabras salmantinas - Esperiar | Pexels

13. Galguerías

Palabras salmantinas - Galguerías | Pexels

14. Me soñé

Palabras salmantinas - Me soñé | Pixabay

15. Mezucón

Palabras salmantinas - Mezucón | Pexels

16. Mi niño/a

Palabras salmantinas - Niño | Pexels

17. Mormera

Palabras salmantinas - Mormera | Pexels

18. Paquí pallí

Palabras salmantinas - Paquí | Pexels

19. Tupirse

Palabras salmantinas - Tupirse | Pixabay

20. Zarpazo

Palabras salmantinas - Zarpazo | Pexels

Atragantarse, estrecharse el tragadero como si le hubieran hecho un nudo.Existe un verbo muy útil en la jerga charra, Armar. "¿Qué haces? pa'quí, armando". "¿Cómo te has hecho eso?, va, armando".Aplastar.Acortar por un camino.Persona que presume de saber mucho de todo, enterado.Bocera o churrete que queda alrededor de la boca después de haber comido o bebido algo.Cerrar asegurar con cerradura u otro instrumento. También se usa "trancar".Cuando comienza la proverbial rasca charra, uno no saca el abrigo, saca el chambergo.La forma charra de llamar a los altramuces.Los coches de choque o coches locos de las ferias.Escarmentar, reprender, replicar de manera brusca o áspera a alguien.Salpicar con agua u otro líquido contenido en la boca.Golosinas, chucherías.Un charro no sueña, se sueña."Ayer me soñé contigo".Entrometido, curioso, fisgón.Un charro dice "Mi niñ@" en lugar de chic@, chaval/a.Congestión o catarro de nariz. Coriza.El charro no va para acá o para allá. El charro va "pallí", "paquí" o "pahí".Comer hasta reventar.Chaparrón o chubasco intenso y de corta duración.