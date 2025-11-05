FlooxerNow

EXPRESIONES TÍPICAS

20 palabras y expresiones salmantinas que todos deberíamos usar

Recopilamos 20 palabras y expresiones típicas de Salamanca que todos deberíamos usar, desde añusgarse a galguerías.

Juan Ceñal
Publicado:

Nuestras compañeras Laura Simón, Elena Hernández y Sandra Bustos nos han recopilado algunas de las palabras y expresiones más conocidas de su tierra natal, Salamanca. El resultado es está selección de 20 charras que el resto de España deberíamos adoptar y empezar a usar desde ya.

1. Añusgarse

Palabras salmantinas - Añusgarse
Palabras salmantinas - Añusgarse | Pexels
Atragantarse, estrecharse el tragadero como si le hubieran hecho un nudo.

2. Armar

Palabras salmantinas - Armar
Palabras salmantinas - Armar | Pexels
Existe un verbo muy útil en la jerga charra, Armar. "¿Qué haces? pa'quí, armando". "¿Cómo te has hecho eso?, va, armando".

3. Atortar

Palabras salmantinas - Atortar
Palabras salmantinas - Atortar | Pixabay
Aplastar.

4. Atronchar

Palabras salmantinas - Atronchar
Palabras salmantinas - Atronchar | Pexels
Acortar por un camino.

5. Averiguado

Palabras salmantinas - Averiguado
Palabras salmantinas - Averiguado | Pexels
Persona que presume de saber mucho de todo, enterado.

6. Berrete

Palabras salmantinas - Berrete
Palabras salmantinas - Berrete | Pexels
Bocera o churrete que queda alrededor de la boca después de haber comido o bebido algo.

7. Candar

Palabras salmantinas - Candar
Palabras salmantinas - Candar | Pexels
Cerrar asegurar con cerradura u otro instrumento. También se usa "trancar".

8. Chambergo

Palabras salmantinas - Chambergo
Palabras salmantinas - Chambergo | Pexels
Cuando comienza la proverbial rasca charra, uno no saca el abrigo, saca el chambergo.

9. Chochos

Palabras salmantinas - Chochos
Palabras salmantinas - Chochos | Wikimedia
La forma charra de llamar a los altramuces.

10. Coches chocones

Palabras salmantinas - Coches chocones
Palabras salmantinas - Coches chocones | Pexels
Los coches de choque o coches locos de las ferias.

11. Escaldar

Palabras salmantinas - Escaldar
Palabras salmantinas - Escaldar | Canva - @danflcreativo
Escarmentar, reprender, replicar de manera brusca o áspera a alguien.

12. Esperiar

Palabras salmantinas - Esperiar
Palabras salmantinas - Esperiar | Pexels
Salpicar con agua u otro líquido contenido en la boca.

13. Galguerías

Palabras salmantinas - Galguerías
Palabras salmantinas - Galguerías | Pexels
Golosinas, chucherías.

14. Me soñé

Palabras salmantinas - Me soñé
Palabras salmantinas - Me soñé | Pixabay
Un charro no sueña, se sueña."Ayer me soñé contigo".

15. Mezucón

Palabras salmantinas - Mezucón
Palabras salmantinas - Mezucón | Pexels
Entrometido, curioso, fisgón.

16. Mi niño/a

Palabras salmantinas - Niño
Palabras salmantinas - Niño | Pexels
Un charro dice "Mi niñ@" en lugar de chic@, chaval/a.

17. Mormera

Palabras salmantinas - Mormera
Palabras salmantinas - Mormera | Pexels
Congestión o catarro de nariz. Coriza.

18. Paquí pallí

Palabras salmantinas - Paquí
Palabras salmantinas - Paquí | Pexels
El charro no va para acá o para allá. El charro va "pallí", "paquí" o "pahí".

19. Tupirse

Palabras salmantinas - Tupirse
Palabras salmantinas - Tupirse | Pixabay
Comer hasta reventar.

20. Zarpazo

Palabras salmantinas - Zarpazo
Palabras salmantinas - Zarpazo | Pexels
Chaparrón o chubasco intenso y de corta duración.
