20 palabras y expresiones valencianas que todos deberíamos usar

Seguimos recorriendo España en busca de palabras y expresiones típicas de los distintos lugares de nuestro país. Esta vez nos vamos a orillas del Mediterraneo para visitar Valencia.

Desde la La Albufera a Alicante pasando por las playas de la Costa del Azahar y después en Castellón hasta Morella y Peñiscola.

Esta es una selección de algunas de las palabras más bonitas del valenciano que todo el resto de España deberiamos adoptar desde ya.

1. CEBAGOLÓS

Avaricioso

2. CHÉ!

La palabra valenciana por excelencia. Los valencianos la utilizan cuando queremos demostrar cierto descontento, enfado, decepción, alegría...

3. COENT

Se aplica a la falta de estilo tanto por excesivo como por vulgar. Ejemplo: El vestido que llevas costará mucho pero es muy coent.

4. COMBOI

Hacer un comboi o comboiar es ir con un grupo de gente a montar una comida o celebración. Ejemplo: Este domingo podríamos hacer comboi y montar una cena.

5. DESFICI

Agitación, impaciencia, desazón, ese estado por en el que se encuentra la gente con fiebre de no saber muy bien qué hacer con su cuerpo.

6. ENGAÑARSE

Los valencianos no nos equivocamos, si acaso nos engañamos a nosotros mismos.

7. GUAIXAT

Fuerte, robusto y gordo

8. LLETRAFERIT

Un amante de las letras y la lectura, basicamente un ratón de biblioteca.

9. MASSA PA LA CARABASSA

Alucinante, demasiado para el cuerpo. Literal "masa para la calabaza"

10. MANIFESSER

Personaje metomentodo y cizañero que está siempre liándolo todo.

11. NINOT

El ninot es un muñeco, las figuras que queman en las fallas. Ejemplo: Ese político no pinta nada, es un ninot.

12. POTRÓS

Algo que se dice cuando un niño esté nervioso, pesado o liante.

13. REVISCOLAR

Recuperarse, recobrar el vigor, adquirir una nueva vida alguien que está próximo a la muerte o apagado.

14. SENTIDET

Muy condimentado o salado. Ejemplo: A mí me gusta la paella sentideta y con socarrat.

15. SERÀ PRECÍS

Frase que se utiliza cuando un valenciano no está muy de acuerdo con algo que ha ocurrido y quiere asegurarse de que el objetivo de lo que acaba de ocurrir está claro y tiene sentido. ¿Es necesario?

16. TAPEROT

Tonto

17. TEMPLAT

Si además de listo y simpático es templat, el chico ya lo tiene todo.

18. TERRETA

Es el nombre con el que los valencianos se refieren a Valencia.

19. TORRÁ

Es como los valencianos llaman a la barbacoa.

20. XAFAXARCOS

Atontado