EXPRESIONES TÍPICAS
20 palabras y expresiones valencianas que todos deberíamos usar
Recopilamos 20 palabras y expresiones típicas de Valencia que todos deberíamos usar.
Seguimos recorriendo España en busca de palabras y expresiones típicas de los distintos lugares de nuestro país. Esta vez nos vamos a orillas del Mediterraneo para visitar Valencia.
Desde la La Albufera a Alicante pasando por las playas de la Costa del Azahar y después en Castellón hasta Morella y Peñiscola.
Esta es una selección de algunas de las palabras más bonitas del valenciano que todo el resto de España deberiamos adoptar desde ya.
1. CEBAGOLÓS
Avaricioso
2. CHÉ!
La palabra valenciana por excelencia. Los valencianos la utilizan cuando queremos demostrar cierto descontento, enfado, decepción, alegría...
3. COENT
Se aplica a la falta de estilo tanto por excesivo como por vulgar. Ejemplo: El vestido que llevas costará mucho pero es muy coent.
4. COMBOI
Hacer un comboi o comboiar es ir con un grupo de gente a montar una comida o celebración. Ejemplo: Este domingo podríamos hacer comboi y montar una cena.
5. DESFICI
Agitación, impaciencia, desazón, ese estado por en el que se encuentra la gente con fiebre de no saber muy bien qué hacer con su cuerpo.
6. ENGAÑARSE
Los valencianos no nos equivocamos, si acaso nos engañamos a nosotros mismos.
7. GUAIXAT
Fuerte, robusto y gordo
8. LLETRAFERIT
Un amante de las letras y la lectura, basicamente un ratón de biblioteca.
9. MASSA PA LA CARABASSA
Alucinante, demasiado para el cuerpo. Literal "masa para la calabaza"
10. MANIFESSER
Personaje metomentodo y cizañero que está siempre liándolo todo.
11. NINOT
El ninot es un muñeco, las figuras que queman en las fallas. Ejemplo: Ese político no pinta nada, es un ninot.
12. POTRÓS
Algo que se dice cuando un niño esté nervioso, pesado o liante.
13. REVISCOLAR
Recuperarse, recobrar el vigor, adquirir una nueva vida alguien que está próximo a la muerte o apagado.
14. SENTIDET
Muy condimentado o salado. Ejemplo: A mí me gusta la paella sentideta y con socarrat.
15. SERÀ PRECÍS
Frase que se utiliza cuando un valenciano no está muy de acuerdo con algo que ha ocurrido y quiere asegurarse de que el objetivo de lo que acaba de ocurrir está claro y tiene sentido. ¿Es necesario?
16. TAPEROT
Tonto
17. TEMPLAT
Si además de listo y simpático es templat, el chico ya lo tiene todo.
18. TERRETA
Es el nombre con el que los valencianos se refieren a Valencia.
19. TORRÁ
Es como los valencianos llaman a la barbacoa.
20. XAFAXARCOS
Atontado
