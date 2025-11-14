HAZ LA MALETA
5 viajes para hacer cuando cumples 18 años
Si estás barajando lugares y rutas para organizar un buen viaje con amigos pasados los 18, echa un vistazo a estas 5 ideas. Son lugares que no puedes perderte y al mismo tiempo ideales para perderse.
Cumplir 18 años es mucho más que soplar las velas de la mayoría de edad: es cruzar esa frontera simbólica en la que de repente todo se abre ante ti. Ya puedes entrar a una discoteca sin mirar al portero con miedo, pedirte una copa sin disimular o sacarte el carnet de conducir. Es el momento de empezar a hacer planes a lo grande y, créenos, el primer viaje que hagas con esa edad no se te va a olvidar jamás. Por eso, elegir bien el destino es fundamental.
¿Y qué significa elegir bien? Básicamente, encontrar un lugar donde haya gente como tú: con ganas de descubrir, de vivir experiencias nuevas y de divertirse. Que no se te vaya el presupuesto en un par de días, que tenga ambiente, sitios donde salir de fiesta, rincones que visitar y ratos para descansar entre tanto plan.
Además del dinero o la duración del viaje, el destino puede marcar la diferencia entre un viaje cualquiera y un recuerdo para toda la vida. Si estás buscando ideas, aquí van cinco lugares perfectos para celebrar tus 18 por todo lo alto:
1. Eurotrip
Recorrer Europa es un clásico por una razón. Ya sea volando entre ciudades o lanzándote a la aventura con el Interrail, viajar como mochilero te permite conocer varios países en un solo viaje, gastar menos y conocer a jóvenes de todas partes. Los 18 o 19 años son el momento ideal para hacerlo: energía, libertad y ganas de mundo.
2. Playa de Zrce (Croacia)
En la isla de Pag te espera la llamada "Ibiza del Adriático". Festivales, discotecas al aire libre, DJs internacionales y una playa espectacular hacen de Zrce el destino soñado para quienes buscan sol, mar y mucha, mucha fiesta.
3. En España
Si prefieres quedarte dentro del país, no te faltarán opciones. Gandía y Mojácar son apuestas seguras para combinar playa y diversión. Y si quieres ir a por todas (aunque tu cartera lo note), Ibiza es el lugar. Su ambiente internacional y sus clubs míticos son una experiencia única, pero ojo: entrar a una discoteca puede costar entre 30 y 60 €.
4. Punta Cana
Aunque muchos lo dejan para más adelante, este destino es un auténtico paraíso. Playas infinitas, excursiones inolvidables y un todo incluido que te hará dudar de si quieres volver. Un viaje de ensueño para celebrar la libertad recién estrenada.
5. Ámsterdam
Una ciudad que hay que visitar al menos una vez en la vida. Sus canales, sus bicicletas, el barrio rojo, los coffee shops y su ambiente relajado la convierten en una opción diferente y culturalmente rica. Además, hay muchas actividades gratuitas y planes asequibles para los que viajan con presupuesto limitado.
Con estas ideas sobre la mesa, ya solo te queda reunir a tu grupo, elegir destino y empezar a preparar uno de los viajes más especiales de tu vida ;-)
