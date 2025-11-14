5 viajes para hacer cuando cumples 18 años

Cumplir 18 años es mucho más que soplar las velas de la mayoría de edad: es cruzar esa frontera simbólica en la que de repente todo se abre ante ti. Ya puedes entrar a una discoteca sin mirar al portero con miedo, pedirte una copa sin disimular o sacarte el carnet de conducir. Es el momento de empezar a hacer planes a lo grande y, créenos, el primer viaje que hagas con esa edad no se te va a olvidar jamás. Por eso, elegir bien el destino es fundamental.

¿Y qué significa elegir bien? Básicamente, encontrar un lugar donde haya gente como tú: con ganas de descubrir, de vivir experiencias nuevas y de divertirse. Que no se te vaya el presupuesto en un par de días, que tenga ambiente, sitios donde salir de fiesta, rincones que visitar y ratos para descansar entre tanto plan.

Además del dinero o la duración del viaje, el destino puede marcar la diferencia entre un viaje cualquiera y un recuerdo para toda la vida. Si estás buscando ideas, aquí van cinco lugares perfectos para celebrar tus 18 por todo lo alto:

1. Eurotrip

Recorrer Europa es un clásico por una razón. Ya sea volando entre ciudades o lanzándote a la aventura con el Interrail, viajar como mochilero te permite conocer varios países en un solo viaje, gastar menos y conocer a jóvenes de todas partes. Los 18 o 19 años son el momento ideal para hacerlo: energía, libertad y ganas de mundo.

2. Playa de Zrce (Croacia)

Sakarun Beach. Croacia | Imagen de Aleksandar Gospik, cortesía de Turismo de Croacia

En la isla de Pag te espera la llamada "Ibiza del Adriático". Festivales, discotecas al aire libre, DJs internacionales y una playa espectacular hacen de Zrce el destino soñado para quienes buscan sol, mar y mucha, mucha fiesta.

3. En España

Gandía | Pixabay

Si prefieres quedarte dentro del país, no te faltarán opciones. Gandía y Mojácar son apuestas seguras para combinar playa y diversión. Y si quieres ir a por todas (aunque tu cartera lo note), Ibiza es el lugar. Su ambiente internacional y sus clubs míticos son una experiencia única, pero ojo: entrar a una discoteca puede costar entre 30 y 60 €.

4. Punta Cana

Punta Cana, República Dominicana | iStock

Aunque muchos lo dejan para más adelante, este destino es un auténtico paraíso. Playas infinitas, excursiones inolvidables y un todo incluido que te hará dudar de si quieres volver. Un viaje de ensueño para celebrar la libertad recién estrenada.

5. Ámsterdam

Ámsterdam por la noche | Pixabay

Una ciudad que hay que visitar al menos una vez en la vida. Sus canales, sus bicicletas, el barrio rojo, los coffee shops y su ambiente relajado la convierten en una opción diferente y culturalmente rica. Además, hay muchas actividades gratuitas y planes asequibles para los que viajan con presupuesto limitado.

Con estas ideas sobre la mesa, ya solo te queda reunir a tu grupo, elegir destino y empezar a preparar uno de los viajes más especiales de tu vida ;-)