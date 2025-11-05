FLATULENCIA
8 tipos de pedo que todos nos hemos tirado alguna vez
Recopilamos y analizamos los tipos de pedo más comunes que existen. ¡Porque sí!, todos somos humanos y todos tenemos gases.
Todos hemos discutido o hablado en broma alguna vez con nuestros amigos sobre cosas escatológicas. Nada hay más escatológico y a la vez divertido que un pedo.
Circulan por internet numerosas clasificaciones de pedos, sin ninguna seriedad o carácter científico, y en ninguna se ponen de acuerdo. Desde FlooxerNow queremos aportar nuestro punto de vista al asunto clasificando las pedos en 8 tipos que seguro te has tirado alguna vez.
1. El silencioso o fantasma
Yo no he sido pero aquí huele a muerto. Sensación repetida en situaciones donde huele que alimenta, y todos a tu alrededor defienden su inocencia.
2. El mochilero
Ese pedo que después de tirártelo te persigue durante un buen rato a donde vayas. No puedes escapar de él y lo llevas pegado a la espalda como una mochila.
3. El pintor
El estado gaseoso pide unas vacaciones y se torna en una hiriente humedad. En definitiva una mala pasada, sin pizca de gracia.
4. El pedo eco o tenor
Con dos tonos como si de un tenor se tratara. Un primer anuncio, parada y traca final para deleite del espectador.
5. El pedo cojín
Tirado con disimulo con el ojete pegado al asiento del coche, creyendo que el ruido del tráfico te puede salvar. No obstante, su textura consistente y pesado olor pronto delatará tu osadía por peerte
6. El pedo celestial
También llamado de curas y monjas: pasa desapercibido, sin molestar. Suave y delicado, se toma la molestia de no llamar la atención. No huele, y su timidez perdona todos tus pecados del olor.
7. El pedo jacuzzi
La clásica pedorreta: Una explosión de burbujas sin control, con sonido surround de última generación y un olor que dependiendo de su volumen puede terminar con tu placentero baño en un pis-pas.
8. El pedo plomo
Maduro y cocido a fuego lento, se desliza lentamente como quien no quiere la cosa entre la multitud. Con un fuerte pestazo y debido a su sosiego en breves será cazado por tus amistades familia.
