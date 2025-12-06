Ayudas al alquiler para jóvenes 2026: estas son las formas en las que podrás independizarte

Bono de Alquiler Joven 2026

Es el más conocido de los sistemas de ayuda al alquiler para los jóvenes en España. Pueden acceder a ella los jóvenes de hasta 35 años que tengan un salario bruto anual por debajo de los 25.200 euros, y que hayan firmado un contrato de alquiler por debajo de los 600 euros, en caso de una vivienda completa, y de 300 euros, en caso de una habitación. En muchos municipios, ese límite sube a 900 por vivienda y 450 por habitación; consulta cuál es el límite en el municipio que te interesa.

Esta ayuda se cobra en un solo pago de hasta 6000 euros, en caso de que hayas estado dos años en esa vivienda. Esto significa que habrá unos cuantos meses, o incluso más de un año, en el que tendrás que pagar el alquiler sin recibir ninguna ayuda; ese ingreso se te hará después.

Ayuda al Alquiler de la Vivienda

Esta ayuda no es específica para los jóvenes, pero es compatible con el Bono de Alquiler Joven. Si el Bono te da 250 euros por mes, esta ayuda podrá cubrir una parte más del alquiler que pagues, hasta un máximo del 75% de la renta. Por ejemplo, si pagas 600 euros al mes por una vivienda, el Bono de Alquiler Joven te concederá 250 euros por mes, y la Ayuda al Alquiler general te dará hasta 200 euros más por mes; 450 euros en total, que son el 75% de los 600 euros totales que estarías pagando de alquiler. Eso sí, no todas las personas consiguen recibir esta ayuda; para aumentar tus probabilidades, presenta tu solicitud cuanto antes e infórmate bien de los plazos y de las documentaciones necesarias.

Promociones de vivienda pública

Cada cierto tiempo, termina un nuevo proyecto de vivienda pública. Puedes inscribirte en el Registro de Demandantes de Vivienda Pública de la comunidad autónoma, y después solicitar entrar en el sorteo de una de estas viviendas. Es un proceso complicado y con mucha competencia, pero es una buena forma de conseguir alquileres muy asequibles por viviendas de calidad. Echa un vistazo a las que haya disponibles en tu zona, y prueba suerte.