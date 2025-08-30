El boom de los sleep podcasts: historias para quedarse dormido

El insomnio afecta a casi un 30 % de españoles, según la Sociedad Española de Neurología. Y en la era del streaming, la solución no siempre son pastillas: cada vez más gente recurre a podcasts pensados para dormir.

Estos programas suelen huir de tramas intensas. En su lugar, ofrecen historias sin clímax, descripciones infinitas o incluso lecturas de manuales de instrucciones. El objetivo: aburrir la mente hasta que se rinda al sueño. Y los hay de todo tipo. Por ejemplo, hay episodios de tres horas donde solo te describen cómo sería caminar por una playa vacía, entre otras muchas cosas que, si no estás en este mundillo, ni te imaginarías.

Entre los más populares en España están Nothing Much Happens o Get Sleepy, ambos en inglés, y Durmiendo Podcast, en español, con miles de escuchas diarias. Además, el éxito de este tipo de formatos solo parece ir en aumento en los últimos años, especialmente desde la pandemia.

La clave no es solo el contenido, sino la voz. Tonos graves, ritmo lento y repeticiones constantes generan una especie de arrullo digital. Para muchos, escuchar a alguien describir cómo ordenar cajones es tan eficaz como un somnífero.

Más allá de la curiosidad, los expertos destacan un beneficio real: crear rutinas de sueño. Escuchar un podcast cada noche funciona como señal al cerebro de que es hora de descansar. Así que ya lo sabes: la próxima vez que cuentes ovejas, quizá prefieras contar palabras en tus auriculares.