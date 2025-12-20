POCO CHANCE
Carreras universitarias con menor empleabilidad en España
Hacemos un repaso a las carreras universitarias con menor empleabilidad en España, basándonos en los datos recogidos por las propias universidades entre los alumnos graduados en los cuatro últimos cursos.
Historia
Por desgracia para los historiadores, su carrera está en lo más bajo en cuanto a tasas de empleabilidad, con un 60,8% de personas empleadas. Esta cifra se refiere a las personas que tienen un empleo en los cuatro primeros años tras graduarse, sea del tipo que sea; no tiene por qué corresponderse con empleos de su sector.
Bellas Artes
Le sigue de cerca Bellas Artes, con una tasa del 61,1%.
Relaciones internacionales
Sorprende, quizá, el tercer puesto para Relaciones Internacionales, con una empleabilidad del 62,8%.
Literatura
Empata la anterior con Literatura, también con un 62,8%.
Historia del Arte
Un poco más arriba está Historia del Arte, con una tasa de afiliación del 63,9%
Filosofía
Después encontraríamos Filosofía, con un 64,3%.
Antropología social y cultural
Y le sigue de cerca Antropología, con un 64,6%.
Geografía
Tendríamos también Geografía, con una tasa de afiliación del 65,3%.
Derecho
Quizá choque encontrar en esta lista Derecho, con una tasa de empleabilidad del 66,3% en los cuatro primeros años tras graduarse.
Conservación y restauración
Y, por último, Conservación y restauración, con una tasa de afiliación del 66,4%.
