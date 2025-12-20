Carreras universitarias con menor empleabilidad en España

Historia

Por desgracia para los historiadores, su carrera está en lo más bajo en cuanto a tasas de empleabilidad, con un 60,8% de personas empleadas. Esta cifra se refiere a las personas que tienen un empleo en los cuatro primeros años tras graduarse, sea del tipo que sea; no tiene por qué corresponderse con empleos de su sector.

Bellas Artes

Le sigue de cerca Bellas Artes, con una tasa del 61,1%.

Relaciones internacionales

Sorprende, quizá, el tercer puesto para Relaciones Internacionales, con una empleabilidad del 62,8%.

Literatura

Empata la anterior con Literatura, también con un 62,8%.

Historia del Arte

Un poco más arriba está Historia del Arte, con una tasa de afiliación del 63,9%

Filosofía

Después encontraríamos Filosofía, con un 64,3%.

Antropología social y cultural

Y le sigue de cerca Antropología, con un 64,6%.

Geografía

Tendríamos también Geografía, con una tasa de afiliación del 65,3%.

Derecho

Quizá choque encontrar en esta lista Derecho, con una tasa de empleabilidad del 66,3% en los cuatro primeros años tras graduarse.

Conservación y restauración

Y, por último, Conservación y restauración, con una tasa de afiliación del 66,4%.