Carreras universitarias en las que se gana menos dinero en España

Periodismo

Empezamos por una carrera que muchos esperarían que estuviese en esta lista: Periodismo. Pero, para sorpresa de muchos, hay otras muchas carreras con sueldos más bajos. Los graduados en Periodismo cotizan, de media, 24.825 euros.

Literatura

A Periodismo le sigue de cerca Literatura, con una base de cotización media de 24.734 euros.

Fisioterapia

Tal vez haya quien no se espere encontrar carreras científicas o médicas en esta lista, pero sí. Un graduado en Fisioterapia, por ejemplo, cotiza, de media, 24.587 euros.

Bellas Artes

Otra carrera que muchos esperarían encontrar en esta lista es Bellas Artes, con una cotización de 24.448 euros.

Arqueología

Los arqueólogos lo tienen difícil, por ser la carrera con menor inserción laboral y, además, con uno de los salarios mínimos más bajos: cotizan, de media, 24.114 euros.

Ciencias del mar

En mitad de esta lista irrumpen las Ciencias del mar, con base de cotización media de 23.613 euros.

Logopedia

Y otra carrera científica más: 22.950 euros de cotización media para los graduados en Logopedia.

Geografía

Casi al final de la lista encontramos Geografía, con una base de cotización media de 22.158 euros.

Conservación y restauración

Y, finalmente, la peor parte se la lleva Conservación y restauración, con un salario medio bruto anual de 21.980 euros, de media.