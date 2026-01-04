TÍTULOS DE MÁS
Carreras universitarias en las que es más probable que acabes sobrecualificado en España
Hay carreras universitarias que, aunque tienen buenas tasas de empleabilidad, llevan a puestos para los que no es necesario tener un título universitario. Estas son las carreras en las que es más habitual que esto ocurra, al menos en España.
Criminología
En este ranking Criminología se lleva el peor resultado, ya que solo el 18% de quienes trabajan tras graduarse lo hacen en un puesto que requiera estudios universitarios.
Turismo
Le sigue muy de cerca Turismo, con una tasa del 19,3% de ajuste de nivel de estudios.
Publicidad y RRPP
Luego, a algo más de distancia, encontramos Publicidad y RRPP, con un 27,2%.
Comercio
También Comercio, con un 27,4%.
Marketing
O Marketing, con una cifra similar, del 27,6%.
Historia del arte
Damos otro salto para encontrar Historia del Arte: de quienes trabajan tras terminar sus estudios, solo el 31,9% necesita tener título universitario.
Audiovisuales
Cerquita se queda también Audiovisuales, con un 32,1% de ajuste de nivel de estudios.
Finanzas y contabilidad
Y casi pegado estaría el grado de Finanzas y contabilidad, con un 32,2%.
Geografía y ordenación del territorio
En esta lista tenemos también Geografía y ordenación del territorio, con un ajuste de nivel de estudios del 32,5%.
Relaciones laborales y RRHH
Solo un 32,7% de las personas que trabajan después de graduarse en Relaciones laborales y RRHH lo hace en puestos que requieran de estudios universitarios.
Diseño
Quienes se gradúan en Diseño tienen, comprensiblemente, un bajo ajuste de nivel de estudios, ya que una buena parte de ellos apuesta por carreras autónomas: 34,1%.
