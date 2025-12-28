Carreras universitarias que tienen mayor empleabilidad de lo que crees

Audiovisuales

La comunicación audiovisual no suele ser la primera trayectoria profesional que viene a la mente al pensar en carreras con empleabilidad, pero más del 75% de los graduados universitarios en esta área consiguen trabajo en los cuatro años siguientes a terminar sus estudios. Eso sí, de todos ellos, solo el 32% trabaja en puestos que requieran estudios universitarios.

Criminología

El 68% de las personas que se gradúan en Criminología encuentran empleo poco después de terminar la carrera, aunque solo uno de cada cinco trabaja en puestos que requieran esa formación universitaria.

Educación social

Es una de las carreras universitarias con mayor empleabilidad, un 86%. Además, los graduados en esta área tienen la suerte de trabajar casi siempre en puestos que requieren su titulación.

Marketing

El 82,6% de los graduados en Marketing consiguen trabajo rápido, pero muy pocos de ellos están en puestos que requieran titulación universitaria: solo uno de cada tres la necesita.

Música

Casi el 74% de los graduados en Música tiene empleo en los primeros cuatro años tras graduarse. Además, más de la mitad trabaja en puestos que requieren esa formación universitaria.

Periodismo

El 81% de los graduados en Periodismo consigue un empleo en los años siguientes a graduarse; solo el 38% de esos trabajadores necesita realmente un título universitario para el puesto que ocupa.

Publicidad y RRPP

Pasa algo similar que con Periodismo: la mayoría, un 81%, consigue trabajo rápido, pero solo el 27% necesita titulación universitaria para su puesto.