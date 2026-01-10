PIÉNSALO DOS VECES
Carreras universitarias que tienen menor empleabilidad de lo que crees
Hay carreras universitarias que tienen una empleabilidad muy alta, y todo el mundo lo sabe. Pero, de vez en cuando, hay alguna que otra carrera que, aunque goza de buena fama, en realidad no tiene una empleabilidad tan alta. Aquí van algunas de ellas, en base a los datos de empleo de los graduados en los últimos cuatro años.
Biomedicina
Son muchos los que se deciden por estudiar Biomedicina, a pesar de que su tasa de empleabilidad está muy lejos de los estándares del sector de la salud: solo el 68,7% de los graduados consigue un trabajo en los años posteriores a graduarse (incluyendo trabajos de cualquier tipo, no solo dentro del sector).
Derecho
También sorprende la entrada en esta lista de la carrera de Derecho, que muestra una tasa de empleabilidad del 66,3%.
Ingeniería aeronáutica
Si se compara con el resto de las ingenierías, la aeronáutica es la que se queda más lejos de las demás en cuanto empleabilidad: mientras que lo habitual es encontrar tasas del 85 al 90%, en Ingeniería aeronáutica encontramos una empleabilidad del 75,1%.
Ingeniería biomédica y de la salud
Pasa algo parecido con Ingeniería biomédica y de la salud, que se queda con una tasa del 75,4%, muy por detrás de las demás.
Nanotecnología
Aunque es una carrera minoritaria, llama la atención que unos estudios tan especializados como los de Nanotecnología tengan una empleabilidad del 63,8%.
Relaciones internacionales
Y por último, tenemos una de las carreras mejor vendidas de nuestro sistema universitario: Relaciones internacionales, que muestra una tasa de empleabilidad del 62,8%.
