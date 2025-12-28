Las ciudades más caras de España para ser estudiante universitario

Granada

Pocas ciudades de España reciben cada año tantos estudiantes como Granada, si se calcula en base a la población permanente de la ciudad. Es, al mismo tiempo, la sexta ciudad más cara de España en cuanto al precio del metro cuadrado en alquiler.

Pamplona

Algo similar, pero de forma un poco menos notable, ocurre con Pamplona: es una ciudad pequeña que recibe muchos estudiantes, y esa es parte de la razón por la que los precios de los alquileres allí han subido hasta situar a la capital navarra como la octava ciudad más cara del país.

Madrid

Por supuesto, es imposible no incluir en esta lista a Madrid, que vive de por sí una crisis inmobiliaria sin precedentes, con la demanda disparada. A ello se suma la enorme cantidad de estudiantes que necesita una vivienda cada año.

Barcelona

Podemos decir algo parecido de Barcelona, que tiene el coste de alquiler por metro cuadrado más alto del país.

Bilbao

Tenemos también Bilbao, que cuenta cerca de su núcleo urbano con varios centros universitarios importantes que atraen miles de estudiantes cada año.

Valencia

Valencia destaca también, en el mal sentido, por el coste del alquiler, que se sitúa como el séptimo más elevado del país.

Málaga

Y por último, tenemos Málaga, que ha vivido en los últimos años una enorme subida en los precios de la vivienda, después de ser conocida como una opción inmobiliaria barata para las casas de veraneo.