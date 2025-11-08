¿Un clavo saca otro clavo? La psicología detrás de curar el mal de amores con un nuevo amor

Superar una ruptura casi nunca es tarea fácil, y no son pocos los consejos que podrás encontrar en Internet para aliviar el dolor que puedas estar sintiendo, si es que acaban de romper contigo. Pero la cultura popular española tiene, desde hace mucho, un dicho que se aplica al mal de amores y que hay quienes deciden seguir a pies juntillas: "Un clavo saca otro clavo"; es decir, que el mejor remedio para superar una ruptura es encontrar un nuevo amor.

Cuando uno quiere sacar un clavo (en el sentido literal), es posible utilizar otro para hacer presión y que el clavo original se desplace hacia arriba; lo que no se cuenta tan a menudo es que la madera puede sufrir graves consecuencias con este método, hasta astillarse o incluso partirse. De la misma manera, tratar de recuperarse del mal de amores encontrando a un nuevo amor es una táctica arriesgada: puede salir bien, y puede hacer olvidar gran parte del dolor que se sentía; pero también puede generar heridas que sean mucho más difíciles de curar.

De lo que no cabe duda es de que uno debe esforzarse en salir del dolor tarde o temprano. El tiempo y la distancia son capaces de poner perspectiva en las cosas, y las personas nuevas a las que tengas la suerte de conocer en el futuro te demostrarán que todavía te quedaba mucho amor por dar y muchos momentos felices por vivir. No existe el "amor de tu vida"; o, al menos, no toma forma en una persona en particular. Son muchos los amores que te quedan por descubrir, y todos esos "clavos" dejarán una parte de ellos en ti, pero también harán que quites importancia al dolor que otros "clavos" dejaron en ti antes. ¡Lo verdaderamente divertido es que todavía tienes millones de opciones por descubrir, e infinidad de aventuras por disfrutar!