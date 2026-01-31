Cómo decirle a alguien que no te gusta sin hacerle daño

Honestidad delicada

Tendrás que navegar la delgada línea entre la honestidad y la delicadeza: no quieres mentir, pero tampoco quieres decir cosas desagradables sin necesidad. Expresa con calma que no has sentido la conexión necesaria, pero que has disfrutado mucho de las veces en las que habéis quedado.

Trata como quieres que te traten

Esto es fácil: no hagas ni digas nada que no te gustaría que te hiciesen o que te dijesen. Es probable que durante la conversación surjan preguntas difíciles o acusaciones, pero debes mantener la calma y responder con la madurez que sabes que tienes. No merece la pena enzarzarse en discusiones por un asunto como este.

No des falsas ilusiones

Son muchos los que recurren a excusas del tipo "No estoy en un buen momento", "Me gustas, pero todavía no he superado mi relación anterior", "Siento que no puedo dedicarte el tiempo que te mereces ahora mismo"... Todas esas frases son formas de que la persona se quede más enganchada a ti, porque todavía le pueden quedar esperanzas de que las cosas funcionen. Si quieres ejercer una verdadera responsabilidad emocional, habla con claridad y di que no va a haber nunca nada entre tú y esa persona.

Asume que te odiará

Puede que se lo tome bien, pero es probable que, digas lo que digas, te guarde cierto rencor. Nunca es fácil lidiar con el sentimiento de sentirse rechazado. No trates de quedar bien ni alargues las cosas, ve con la verdad por delante y cierra lo que habéis vivido con madurez.