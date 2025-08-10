Cómo detectar a los narcisistas de tu vida (es más difícil de lo que crees)

Las redes sociales tienen aspectos muy positivos, y son de especial utilidad cuando se trata de hacer divulgación y aprender cosas nuevas. El problema llega cuando, a veces, esa divulgación deforma la verdad y hace que la mayoría de las personas empiecen a utilizar términos científicos sin comprender al 100% lo que implican. El narcisismo es uno de esos conceptos que se han extendido hasta el punto de que muchas personas lo utilizan prácticamente como sinónimo de una persona egocéntrica, cuando es una afección mental con implicaciones mucho más serias. Te explicamos cómo detectar a los narcisistas que puede haber en tu entorno.

El narcisismo es el egocentrismo llevado al extremo; pero al extremo de verdad. Una persona narcisista es, casi siempre, alguien con una ausencia de empatía con el resto de personas; no solo con unas pocas, sino con todos aquellos que le rodean, incluyendo a su familia y a sus amigos. Por lo tanto, no se puede calificar como narcisista a una persona que no tuvo empatía contigo, pero que sí la tiene en su día a día con las personas a las que quiere.

Las personas narcisistas están dispuestas a hacer lo que sea necesario para proteger sus intereses y su integridad, sin importar quién sufra por el camino. Son capaces de traicionar a cualquiera si sienten que hay alguien que se interpone entre ellas y sus objetivos. No son capaces de formar amistades ni lazos de amor genuinos, y su comportamiento hace que tengan tendencia a quedarse cada vez más solas y a no tener el apoyo de nadie cuando tienen problemas.

Además, el orgullo extremo puede llevar a las personas narcisistas a dedicar tiempo y energía a hundir a aquellos que les han hecho daño: una expareja narcisista no te deja ir, sino que se encarga, a su manera, de seguir haciéndote daño por otras vías. Por ejemplo, apartando a tus amigos de ti, hablando mal de ti a tus familiares o entorpeciendo tu desarrollo laboral o tus siguientes relaciones de pareja. Alguien narcisista siempre debe cerrar las cosas sintiendo que ha quedado por encima de todos los demás, y no dudará en recurrir a la manipulación y a los trucos sucios para conseguirlo. Aunque solo un profesional de la salud mental puede diagnosticar el narcisismo, estas pistas te resultarán útiles para mantener lejos de ti a personas que no te harán ningún bien.