Cómo evitar la "chepa" o joroba provocada por el móvil: trucos posturales

Venga, va, confiesa. ¿Cuántas horas pasas al día mirando el móvil? Lo puedes ver en ajustes, no te preocupes, nosotros esperamos. ¿Lo tienes? Bastantes, ¿verdad? Todas esas horas tienen su efecto sobre ti. No hablamos solo del doomscrolling ni de la pérdida de atención que todos sufrimos por el efecto de las redes sociales, sino de un efecto físico y real. Por ejemplo, tu cuello. Tócalo, míralo en un espejo, grábate de lateral. Comprueba cómo lo tienes. ¿Está tu cabeza más adelantada de lo debido? ¿Está tu cuello doblado? Lo sentimos, tienes un cuello tecnológico.

Respira, tranquilidad, se puede solucionar. No eres ni la primera ni la última persona a la que le ocurre. Por suerte, tan solo necesitas un poco de constancia y ejercicio físico para arreglarlo. No solo te ayudará a recuperar la postura, sino que de por sí será bueno para tu día a día. Sí, lo sabemos, a nadie le apetece mucho hacer ejercicio, más si tiene que empezar de cero. Pero tú y yo también sabemos que es lo que toca hacer. Además, los ejercicios que proponemos, cortesía de Jeury Salcedo, son la mar de sencillos.

Primero necesitas agarrarte a algo en alto que te permita hacer estiramientos de pecho hacia adelante. Después necesitas tumbarte y levantar piernas y brazos hacia atrás en un levantamiento W que puedes transformar en un levantamiento Y si estiras los brazos hacia delante mientras lo haces. Cuello firme y en línea, eso sí. Finalmente, si tienes a mano un puente de espalda, puedes dejarte caer sobre él con todo el cuerpo, dejando que la gravedad haga su trabajo. El primer ejercicio dura 1 o 2 minutos, el segundo de 2 a 4 minutos en bloques de 30 segundos, mientras que el tercero es cuestión de 5 minutos. En unas semanas verás los resultados.