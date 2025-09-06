Cómo hacer amigos en la universidad: todos los recursos que puedes aprovechar

Todos estáis igual

Aquí nadie se libra: todos estáis empezando una nueva etapa y tenéis ganas de conocer a gente nueva, así que no tengas miedo de acercarte y charlar con aquellas personas que te generen una buena impresión.

Aprovecha intereses comunes

Habéis decidido estudiar la misma carrera, así que es probable que tengáis muchos intereses comunes sobre los que charlar. Deja a un lado la vergüenza y anímate a hablar de las cosas que te gustan, ya que es probable que a ellos también les interesen.

Oportunidades de ocio

En la universidad no solo hay clases: habrá decenas de actividades en las que podrás participar y donde coincidirás con gente nueva que también tendrá ganas de hacer nuevas amistades. Investiga qué hay disponible y apúntate a lo que más te interese.

Tareas en grupo

Aprovecha los trabajos en grupo para hablar de cosas más informales con tus compañeros, será una gran forma de crear lazos con las personas con las que tienes que ir a clase cada día.

Si te has mudado…

Si has tenido que irte a una ciudad diferente para estudiar tu carrera, hay miles de oportunidades interesantes esperándote para hacer nuevos amigos. Es un lugar en el que nadie te conoce, así que explora qué clubes o actividades hay por tu zona para conocer a gente nueva.