Cómo saber si lo que sientes es atracción sexual o conexión emocional

Exterior e interior

¿Qué es lo que te atrae de esa persona? ¿Qué es lo que sientes cuando piensas en ella? Si lo que sientes es una mera atracción sexual, lo normal será que no sientas demasiado interés por conocer a esa persona en profundidad, o por hablar de temas más profundos.

Qué pasa tras el sexo

Después de tener sexo juntos, ¿qué sientes? Cuando no hay conexión emocional, lo habitual es que una persona tenga ganas de seguir con su vida; pero, si la hay, lo que querrás es seguir junto a esa persona, hablando durante horas y compartiendo momentos a su lado.

Fachadas

Cuando alguien tiene su interés puesto en el sexo, lo que suele hacer es mostrar su mejor versión, sin espacio para la vulnerabilidad. El objetivo es impresionar a la otra persona, no mostrarse tal y como uno es.

¿Y si cambiase?

Y aquí va el punto más importante: si esa persona cambiase, física o anímicamente, ¿seguirías queriendo estar a su lado? Si esa persona viviese una época difícil y no tuviese ganas de mantener relaciones sexuales contigo, ¿te mantendrías a su lado? Cuando lo único que hay es atracción sexual, el interés se disipa en cuanto el sexo deja de formar parte de la fórmula. Reflexiona y decide hasta qué punto te interesa lo que hay en el interior de esa persona, o si solo quieres interactuar con su exterior.