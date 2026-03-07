EXPECTATIONS
Cómo superar a una persona que te gustaba mucho, pero que te ha decepcionado
A veces conoces a una persona nueva y te gusta mucho, pero la forma en la que evolucionan las cosas entre vosotros hacen que te decepciones y que acabes prefiriendo dejarla atrás. Estos son algunos consejos para superar este tipo de situaciones cuanto antes.
Bala esquivada
Ponte en este punto de vista: la decepción llega cuando una persona no cumple con tus necesidades. Si te ha fallado ahora, es probable que haya otras muchas cosas en vosotros que no os hacen compatibles. Una decepción que llega pronto es una clara señal de que las cosas entre vosotros no van a funcionar.
Mejor pronto que tarde
Además, es mucho mejor llevarse esa decepción ahora que después de años de relación. Significa que eres una persona observadora y que sabes detectar cuándo alguien es la persona adecuada para ti. Hay quienes son ciegos a este tipo de señales cuando una persona les gusta mucho, y tú no eres así. Es una ventaja, aunque ahora pueda resultar doloroso.
Eres capaz de sentir
Debes recordar algo importante: esta atracción que has sentido ha sido real, y no es algo que vayas a sentir una sola vez y nunca más. Aunque ahora sea difícil verlo con claridad, esa magia que surgió con la persona que te gustaba es algo que volverá a aparecer en el futuro, y en algún momento llegará una persona con la que seas realmente compatible y que no te decepcione.
Señal de madurez
Ser consciente de todos estos sentimientos y de lo que realmente necesitas en una pareja es una gran señal de madurez. Elegir a una pareja es una de las decisiones más importantes que vas a tomar en tu vida, no debes conformarte con alguien que te decepcione. Sigue conociendo a personas y sácales el máximo jugo, y cuando menos te lo esperes encontrarás a una persona con la que compartirlo todo, y no arrepentirte de nada.
