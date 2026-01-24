Cuál es la fantasía sexual más habitual en cada provincia de España: desde los tríos hasta la dominación

Trío

Hacer un trío es, sin duda, la fantasía sexual más habitual en España. Más de la mitad de las provincias españolas la tienen en lo más alto de sus favoritas, y en territorios como Andalucía es la fantasía imperante en todas y cada una de sus provincias. También es la preferida en grandes ciudades como Madrid o Barcelona.

Hacerlo fuera del dormitorio

Esta es la segunda fantasía más habitual, y llama la atención que es la favorita en casi todas las provincias gallegas; solo Ourense se queda fuera. También es favorita en lugares como Asturias, Valladolid, Valencia, Bizkaia o Guadalajara.

Dominación

Curiosamente, la dominación es la tercera fantasía sexual más habitual en España. En territorios como Álava, Zamora, Huesca, Tarragona, Ciudad Real o Murcia es la fantasía estrella.

Hacerlo con una persona de su entorno

También son unas cuantas las provincias que tienen como fantasía favorita la idea de tener relaciones sexuales con alguien que conocen y por el que se sienten atraídos (un amigo, un compañero de trabajo, el dentista…). Entre ellas, están Ourense, León, Palencia y Soria.

Hacerlo en un lugar público

Y, por último, tenemos el curioso caso de Salamanca, que es la única provincia española en la que tener sexo en lugares públicos es la fantasía sexual principal.