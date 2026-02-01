ZODIAC THINGS
Cuál es el signo del zodiaco más incompatible contigo
Todos los signos del zodiaco tienen un signo que es absolutamente incompatible con ellos, si se observan los rasgos y personalidades estereotípicas de cada uno. Descubre cuál es el signo con el que peor te llevas, y que debes evitar a toda costa.
Aries - Cáncer
Los Aries siempre se expresan sin demasiadas delicadezas, y eso hace que puedan resultar ofensivos, aunque no sea su intención. Un alma sensible como la de Cáncer no está diseñada para llevarse bien con personas así.
Tauro - Acuario
Los Tauros son realistas y acostumbran a planearlo todo, así que les resulta complicado llevarse bien con los espíritus libres, y especialmente con Acuario. Son opuestos en todo lo importante.
Géminis - Escorpio
Un Géminis rara vez se toma las relaciones demasiado en serio, y prefiere fluir y disfrutar de cada etapa y de cada persona, hasta que le apetezca cambiar. Es todo lo contrario a Escorpio, que busca conexiones profundas y duraderas, y rechaza lo superficial. Si se encuentran, saltarán chispas, en el mal sentido.
Leo - Piscis
A Leo le gusta estar siempre en contacto con otros, disfruta de la admiración y se expone todo lo posible; Piscis, en cambio, prefiere la seguridad de su burbuja, y no quiere mostrarse ante los demás más allá de lo puramente necesario. Si se unen, estarán en constante fricción.
Virgo - Sagitario
Las ganas de controlar de Virgo no son nada compatibles con las ansias de explorar de Sagitario. Virgo quiere saberlo todo antes de decidir, sin probar nada; Sagitario quiere probarlo todo antes de decidir, sin saber nada de antemano.
Libra - Capricornio
Libra siempre está pensando en cómo decir o hacer las cosas para no herir sensibilidades ajenas y gozar del favor de todos; Capricornio es práctico, y prefiere hacer las cosas de forma razonada, sin pensar demasiado en lo que los demás puedan pensar de sus acciones.
