Cuál es el signo del zodiaco más incompatible contigo

Aries - Cáncer

Los Aries siempre se expresan sin demasiadas delicadezas, y eso hace que puedan resultar ofensivos, aunque no sea su intención. Un alma sensible como la de Cáncer no está diseñada para llevarse bien con personas así.

Tauro - Acuario

Los Tauros son realistas y acostumbran a planearlo todo, así que les resulta complicado llevarse bien con los espíritus libres, y especialmente con Acuario. Son opuestos en todo lo importante.

Géminis - Escorpio

Un Géminis rara vez se toma las relaciones demasiado en serio, y prefiere fluir y disfrutar de cada etapa y de cada persona, hasta que le apetezca cambiar. Es todo lo contrario a Escorpio, que busca conexiones profundas y duraderas, y rechaza lo superficial. Si se encuentran, saltarán chispas, en el mal sentido.

Leo - Piscis

A Leo le gusta estar siempre en contacto con otros, disfruta de la admiración y se expone todo lo posible; Piscis, en cambio, prefiere la seguridad de su burbuja, y no quiere mostrarse ante los demás más allá de lo puramente necesario. Si se unen, estarán en constante fricción.

Virgo - Sagitario

Las ganas de controlar de Virgo no son nada compatibles con las ansias de explorar de Sagitario. Virgo quiere saberlo todo antes de decidir, sin probar nada; Sagitario quiere probarlo todo antes de decidir, sin saber nada de antemano.

Libra - Capricornio

Libra siempre está pensando en cómo decir o hacer las cosas para no herir sensibilidades ajenas y gozar del favor de todos; Capricornio es práctico, y prefiere hacer las cosas de forma razonada, sin pensar demasiado en lo que los demás puedan pensar de sus acciones.