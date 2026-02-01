FlooxerNow

ZODIAC THINGS

Cuál es el signo del zodiaco más incompatible contigo

Todos los signos del zodiaco tienen un signo que es absolutamente incompatible con ellos, si se observan los rasgos y personalidades estereotípicas de cada uno. Descubre cuál es el signo con el que peor te llevas, y que debes evitar a toda costa.

Aries - Cáncer

Los Aries siempre se expresan sin demasiadas delicadezas, y eso hace que puedan resultar ofensivos, aunque no sea su intención. Un alma sensible como la de Cáncer no está diseñada para llevarse bien con personas así.

Tauro - Acuario

Los Tauros son realistas y acostumbran a planearlo todo, así que les resulta complicado llevarse bien con los espíritus libres, y especialmente con Acuario. Son opuestos en todo lo importante.

Géminis - Escorpio

Un Géminis rara vez se toma las relaciones demasiado en serio, y prefiere fluir y disfrutar de cada etapa y de cada persona, hasta que le apetezca cambiar. Es todo lo contrario a Escorpio, que busca conexiones profundas y duraderas, y rechaza lo superficial. Si se encuentran, saltarán chispas, en el mal sentido.

Leo - Piscis

A Leo le gusta estar siempre en contacto con otros, disfruta de la admiración y se expone todo lo posible; Piscis, en cambio, prefiere la seguridad de su burbuja, y no quiere mostrarse ante los demás más allá de lo puramente necesario. Si se unen, estarán en constante fricción.

Virgo - Sagitario

Las ganas de controlar de Virgo no son nada compatibles con las ansias de explorar de Sagitario. Virgo quiere saberlo todo antes de decidir, sin probar nada; Sagitario quiere probarlo todo antes de decidir, sin saber nada de antemano.

Libra - Capricornio

Libra siempre está pensando en cómo decir o hacer las cosas para no herir sensibilidades ajenas y gozar del favor de todos; Capricornio es práctico, y prefiere hacer las cosas de forma razonada, sin pensar demasiado en lo que los demás puedan pensar de sus acciones.

