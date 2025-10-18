Disfraces de Halloween según tu signo del zodiaco

Aries

Lo mejor que puede hacer un Aries es elegir un disfraz que refleje su sentido del humor: recurre a alguna inside joke de tu grupo de amigos y haz que la noche sea mucho más divertida para todos; ¡es lo que mejor se te da!

Tauro

Rompe con la fachada seria que perciben los demás en ti y ponte algún disfraz que genere conversación: puedes sacar tu lado sexy o apostar por un disfraz absurdo que te haga desinhibirte un poco.

Géminis

Siempre te achacan tus habilidades para la manipulación; así que, este Halloween, toca dar a toda esa gente en las narices. Inspírate en tu película de terror psicológico favorita y remueve los traumas olvidados de todos los que te vean gracias a esa mirada gélida que te sale cuando te enfadas.

Cáncer

Con esos ojos de corderito degollado que me llevas a todas partes, más te vale sacarles partido: elige el animalillo del que más ilusión te haga vestirte y recuerdales a todos quién es la persona más adorable del lugar.

Leo

Si hay alguien más sexy que tú en esa fiesta, mal: sabes lo que debes hacer para que todos los ojos estén puestos en ti, así que no lo dudes. Un disfraz de algún superhéroe o villano de cómic que te guste puede ser una buena opción.

Virgo

Este año puedes apostar por disfrazarte con la elegancia que caracteriza a los Virgo: un disfraz de elfo, vampiro o cualquier otra criatura glamurosa será perfecto para ti.

Libra

Los Libra siempre deben aportar cierto toque ñoño a todo lo que hacen: puedes disfrazarte de angelito, de princeso/a o de animalito; ser así de cuqui es una gran responsabilidad.

Escorpio

Que no se diga, Escorpio: como haya alguien más terrorífico que tú en esa fiesta, habrás fallado a tu signo. Escoge tu película de terror favorita y métete a tope en el papel.

Sagitario

Todos los Sagitario llevan una bestia dentro; este Halloween, es momento de que vea la luz. Ya sea un hombre lobo, una mujer pantera o tu político de extrema derecha favorito, tendrás inspiración de sobra.

Capricornio

Capricornio, no te compliques. Cada año tratas de darle una vuelta, y acabas tirando por los clásicos de siempre: busca entre los disfraces tradicionales de Halloween y elige aquel que más te llame la atención para este año.

Acuario

Te encanta que te miren (aunque a veces no lo reconozcas), así que debes elegir un disfraz que aumente tu seguridad en ti y que resalte aquello que más te gusta de tu cuerpo. ¡Este año toca arrasar!

Piscis

Este año toca mostrar tu lado más místico con un disfraz que recuerde a los cuentos de hadas: tira de brillos, purpurinas y floripondios y diviértete siendo la personita más mágica de la fiesta.