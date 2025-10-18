ZODIAC THINGS
Disfraces de Halloween según tu signo del zodiaco
Se acerca Halloween, y si todavía no has decidido qué disfraz vas a llevar, aquí va un poco de inspiración para vestirte según lo que combina mejor con tu signo del zodiaco.
Aries
Lo mejor que puede hacer un Aries es elegir un disfraz que refleje su sentido del humor: recurre a alguna inside joke de tu grupo de amigos y haz que la noche sea mucho más divertida para todos; ¡es lo que mejor se te da!
Tauro
Rompe con la fachada seria que perciben los demás en ti y ponte algún disfraz que genere conversación: puedes sacar tu lado sexy o apostar por un disfraz absurdo que te haga desinhibirte un poco.
Géminis
Siempre te achacan tus habilidades para la manipulación; así que, este Halloween, toca dar a toda esa gente en las narices. Inspírate en tu película de terror psicológico favorita y remueve los traumas olvidados de todos los que te vean gracias a esa mirada gélida que te sale cuando te enfadas.
Cáncer
Con esos ojos de corderito degollado que me llevas a todas partes, más te vale sacarles partido: elige el animalillo del que más ilusión te haga vestirte y recuerdales a todos quién es la persona más adorable del lugar.
Leo
Si hay alguien más sexy que tú en esa fiesta, mal: sabes lo que debes hacer para que todos los ojos estén puestos en ti, así que no lo dudes. Un disfraz de algún superhéroe o villano de cómic que te guste puede ser una buena opción.
Virgo
Este año puedes apostar por disfrazarte con la elegancia que caracteriza a los Virgo: un disfraz de elfo, vampiro o cualquier otra criatura glamurosa será perfecto para ti.
Libra
Los Libra siempre deben aportar cierto toque ñoño a todo lo que hacen: puedes disfrazarte de angelito, de princeso/a o de animalito; ser así de cuqui es una gran responsabilidad.
Escorpio
Que no se diga, Escorpio: como haya alguien más terrorífico que tú en esa fiesta, habrás fallado a tu signo. Escoge tu película de terror favorita y métete a tope en el papel.
Sagitario
Todos los Sagitario llevan una bestia dentro; este Halloween, es momento de que vea la luz. Ya sea un hombre lobo, una mujer pantera o tu político de extrema derecha favorito, tendrás inspiración de sobra.
Capricornio
Capricornio, no te compliques. Cada año tratas de darle una vuelta, y acabas tirando por los clásicos de siempre: busca entre los disfraces tradicionales de Halloween y elige aquel que más te llame la atención para este año.
Acuario
Te encanta que te miren (aunque a veces no lo reconozcas), así que debes elegir un disfraz que aumente tu seguridad en ti y que resalte aquello que más te gusta de tu cuerpo. ¡Este año toca arrasar!
Piscis
Este año toca mostrar tu lado más místico con un disfraz que recuerde a los cuentos de hadas: tira de brillos, purpurinas y floripondios y diviértete siendo la personita más mágica de la fiesta.
