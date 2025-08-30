¿ES VERDAD?
Dormir con plantas: ¿purifican el aire o es solo un mito?
Durante años hemos escuchado que dormir con plantas es malo porque roban oxígeno. Sin embargo, los expertos aseguran que puede ser justo lo contrario. Las plantas no solo no son peligrosas, sino que algunas mejoran la calidad del aire y ayudan a dormir mejor. Te contamos cuáles sí y cuáles no.
El debate lleva décadas: ¿puede una planta en la habitación quitarnos oxígeno mientras dormimos? La respuesta científica es clara: el consumo de oxígeno de una planta es insignificante comparado con el de una persona. Es decir, no hay riesgo alguno. Y es que, en muchas ocasiones, no conviene creer a ciegas en las supuestas verdades que nos han contado durante años.
De hecho, según recientes investigaciones, varias especies de plantas resultan beneficiosas en este sentido. La sansevieria, el poto o el aloe vera ayudan a purificar el aire eliminando compuestos contaminantes como el formaldehído. Además, aumentan la humedad, lo que mejora la respiración y reduce la sequedad ambiental.
Otro beneficio que ofrece el hecho de dormir con plantas es el psicológico. Tener vegetación cerca aporta calma y sensación de naturaleza. Un estudio de la Universidad de Exeter (Reino Unido) señala que quienes conviven con plantas en casa duermen mejor y reportan menos estrés.
Eso sí, no todas son aptas. Plantas con fragancias fuertes, como jazmín o algunas orquídeas, pueden resultar molestas para alérgicos. Y conviene mantenerlas limpias, porque el polvo en hojas también afecta al aire.
En conclusión: dormir con plantas no solo es seguro, sino que puede mejorar el descanso. Así que si dudas, coloca una maceta en tu mesilla: quizá tu próximo aliado contra el insomnio tenga raíces.
