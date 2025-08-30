Dormir con plantas: ¿purifican el aire o es solo un mito?

El debate lleva décadas: ¿puede una planta en la habitación quitarnos oxígeno mientras dormimos? La respuesta científica es clara: el consumo de oxígeno de una planta es insignificante comparado con el de una persona. Es decir, no hay riesgo alguno. Y es que, en muchas ocasiones, no conviene creer a ciegas en las supuestas verdades que nos han contado durante años.

De hecho, según recientes investigaciones, varias especies de plantas resultan beneficiosas en este sentido. La sansevieria, el poto o el aloe vera ayudan a purificar el aire eliminando compuestos contaminantes como el formaldehído. Además, aumentan la humedad, lo que mejora la respiración y reduce la sequedad ambiental.

Otro beneficio que ofrece el hecho de dormir con plantas es el psicológico. Tener vegetación cerca aporta calma y sensación de naturaleza. Un estudio de la Universidad de Exeter (Reino Unido) señala que quienes conviven con plantas en casa duermen mejor y reportan menos estrés.

Eso sí, no todas son aptas. Plantas con fragancias fuertes, como jazmín o algunas orquídeas, pueden resultar molestas para alérgicos. Y conviene mantenerlas limpias, porque el polvo en hojas también afecta al aire.

En conclusión: dormir con plantas no solo es seguro, sino que puede mejorar el descanso. Así que si dudas, coloca una maceta en tu mesilla: quizá tu próximo aliado contra el insomnio tenga raíces.