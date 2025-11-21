"Efectiviwonder" y mucho más: Las 50 frases más míticas de tu infancia

No sabemos qué tenían los, 70 80 y 90 que nos dio por inventar una colección de expresiones de lo más absurdo y, al mismo tiempo, absolutamente inolvidables. Si creciste en esos años, es casi seguro que utilizabas muchas de estas frases en el patio del colegio, en el recreo, jugando en la calle o simplemente bromeando con tus amigos. Eran tiempos de creatividad espontánea, de doblajes imposibles, de anuncios de televisión que se te quedaban grabados y de un humor muy particular que hoy es pura nostalgia.
Expresiones como "Efectiviwonder", "Okey Makey", "Vamos que nos vamos" o "Inglis Pitinglis" eran parte del lenguaje cotidiano de toda una generación, auténticos códigos secretos que nos unían y que, por alguna razón, repetíamos sin pensar demasiado en lo surrealistas que eran. Aquella jerga ochentera y noventera forma ya parte de nuestro imaginario colectivo, y volver a escucharla es un billete directo a una época más sencilla, sin móviles, sin redes y con mucha inocencia.
Las expresiones más míticas de la infancia de los que nacieron en los 70, 80 y 90 1. Efectiviwonder Las 50 frases más míticas de tu infancia - Efectiviwonder | Pexels 2. Okey Makey Las 50 frases más míticas de tu infancia - Okey makey | Pexels 3. Vamos que nos vamos Las 50 frases más míticas de tu infancia - Vamos que nos vamos | Pexels 4. De eso nada monada Las 50 frases más míticas de tu infancia - De eso nada monada | Pexels 5. Me piro vampiro Las 50 frases más míticas de tu infancia - Me las piro vampiro | Pexels 6. ¿Digamelón? Las 50 frases más míticas de tu infancia - ¿Digamelón? | Pexels 7. ¡Qué no te enteras contreras? Las 50 frases más míticas de tu infancia - ¡Que no te enteras contreras! | Pexels 8. Inglis pitinglis Las 50 frases más míticas de tu infancia - Inglis pitinglis | Pexels 9. Rebota, rebota y en tu culo explota Las 50 frases más míticas de tu infancia - Rebota, rebota y en tu culo explota | Pexels 10. ¡Hola caracola! Las 50 frases más míticas de tu infancia - ¡Hola caracola! | Pexels 11. El truco del almendruco Las 50 frases más míticas de tu infancia - El truco del almendruco | Pexels 12. Alucino pepinillos Las 50 frases más míticas de tu infancia - Alucino pepinillos | Pexels 13. La cagaste Burt Lancaster Las 50 frases más míticas de tu infancia - La cagaste burt lancaster | Pexels 14. En fin Serafín Las 50 frases más míticas de tu infancia - En fin serafín | Pexels 15. Superman chorizo con pan Las 50 frases más míticas de tu infancia - Superman chorizo con pan | Pexels 16. Te jodes como Herodes Las 50 frases más míticas de tu infancia - Te jodes como herodes | Pexels 17. ¡Qué nivel, Maribel! Las 50 frases más míticas de tu infancia - ¡Qué nivel, Maribel! | Pexels 18. Guay del Paraguay Las 50 frases más míticas de tu infancia - Guay del paraguay | Pexels 19. A otra cosa mariposa Las 50 frases más míticas de tu infancia - A otra cosa mariposa | Pexels 20. Chachi piruli Juan Pelotilla Las 50 frases más míticas de tu infancia - Chachi piruli Juan pelotilla | Pexels 21. Ya ves truz Las 50 frases más míticas de tu infancia - Ya ves truz | Pexels 22. Te conozco bacalao aunque vayas disfrazao Las 50 frases más míticas de tu infancia - Te conozco bacalao aunque vayas disfrazao | Pexels 23. Nasti de de plasti Las 50 frases más míticas de tu infancia - Nasti de plasti | Pexels 24. Tranqui tronco Las 50 frases más míticas de tu infancia - Tranqui tronco | Pexels 25. Te han pillao con el carrito del helao Las 50 frases más míticas de tu infancia - Te han pillado con el carrito del helado | Pexels 26. Echa el freno madaleno Las 50 frases más míticas de tu infancia - Echa el freno madaleno | Pexels 27. Toma jeroma pastillas de goma Las 50 frases más míticas de tu infancia - Toma jeroma pastillas de goma | Pexels 28. Alucina vecina Las 50 frases más míticas de tu infancia - Alucina vecina | Pexels 29. Vaya risa tía Felisa Las 50 frases más míticas de tu infancia - Vaya risa tía Felisa | Pexels 30. Ni hablar del peluquín Las 50 frases más míticas de tu infancia - Ni hablar del peluquín | Pexels 31. Una ful de Estambul Las 50 frases más míticas de tu infancia - Una ful de estambul | Pexels 32. ¡Chao pescao! Las 50 frases más míticas de tu infancia - ¡Chao pescao! | Pexels 33. Menos gritos milagritos Las 50 frases más míticas de tu infancia - Menos gritos Milagritos | Pexels 34. Lo llevas clarinete Las 50 frases más míticas de tu infancia - Lo llevas clarinete | Pexels 35. ¿De qué vas? De bitter kas Las 50 frases más míticas de tu infancia - De que vas Bitter Kas | Pexels 36. Cantidubidubidubi cantidubidubida Las 50 frases más míticas de tu infancia - Cantidubidubidubi Cantidubidubida | Pexels 37. Que listo calisto Las 50 frases más míticas de tu infancia - Que listo calisto | Pexels 38. Te sales minerales Las 50 frases más míticas de tu infancia - Te sales minerales | Pexels 39. Parece menterio Las 50 frases más míticas de tu infancia - Parece Menterio | Pexels 40. ¿Qué tal andamios? Las 50 frases más míticas de tu infancia - ¿Qué tal andamios? | Pexels 41. Agur Yogur Las 50 frases más míticas de tu infancia - Agur yogur | Pexels 42. No te enrolles Charles Boyer Las 50 frases más míticas de tu infancia - No te enrolles charles boyer | Pexels 43. Chupa del frasco carrasco Las 50 frases más míticas de tu infancia - Chupa del frasco carrasco | Pexels 44. Me Río de Janeiro Las 50 frases más míticas de tu infancia - Me río de Janerio | Pexels 45. No digo más Tomás Las 50 frases más míticas de tu infancia - No digo más Tomás | Pexels 46. ¿De que vas? De Barrabás que mola más Las 50 frases más míticas de tu infancia - ¿De que vas? de barrabás que mola mas | Pexels 47. Pero que Pretenders Las 50 frases más míticas de tu infancia - Pero que pretenders | Pexels 48. Hasta la vista ciclista Las 50 frases más míticas de tu infancia - Hasta la vista ciclista | Pexels 49. ¡Cómo mola la gramola! Las 50 frases más míticas de tu infancia - ¡Como mola gramola! | Pexels 50. Ya te digo Rodrigo
Las 50 frases más míticas de tu infancia - Ya te digo Rodrigo | Pexels