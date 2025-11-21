FlooxerNow

EXPRESIONES MÍTICAS

"Efectiviwonder" y mucho más: Las 50 frases más míticas de tu infancia

Recopilamos las 50 frases más míticas para cualquier niño que haya crecido en los ochenta y noventa.

Las 50 frases más míticas de tu infancia - EfectiviwonderPexels

Juan Ceñal
Publicado:

No sabemos qué tenían los, 70 80 y 90 que nos dio por inventar una colección de expresiones de lo más absurdo y, al mismo tiempo, absolutamente inolvidables. Si creciste en esos años, es casi seguro que utilizabas muchas de estas frases en el patio del colegio, en el recreo, jugando en la calle o simplemente bromeando con tus amigos. Eran tiempos de creatividad espontánea, de doblajes imposibles, de anuncios de televisión que se te quedaban grabados y de un humor muy particular que hoy es pura nostalgia.

Expresiones como "Efectiviwonder", "Okey Makey", "Vamos que nos vamos" o "Inglis Pitinglis" eran parte del lenguaje cotidiano de toda una generación, auténticos códigos secretos que nos unían y que, por alguna razón, repetíamos sin pensar demasiado en lo surrealistas que eran. Aquella jerga ochentera y noventera forma ya parte de nuestro imaginario colectivo, y volver a escucharla es un billete directo a una época más sencilla, sin móviles, sin redes y con mucha inocencia.

Las expresiones más míticas de la infancia de los que nacieron en los 70, 80 y 90

1. Efectiviwonder

Las 50 frases más míticas de tu infancia - Efectiviwonder | Pexels

2. Okey Makey

Las 50 frases más míticas de tu infancia - Okey makey | Pexels

3. Vamos que nos vamos

Las 50 frases más míticas de tu infancia - Vamos que nos vamos | Pexels

4. De eso nada monada

Las 50 frases más míticas de tu infancia - De eso nada monada | Pexels

5. Me piro vampiro

Las 50 frases más míticas de tu infancia - Me las piro vampiro | Pexels

6. ¿Digamelón?

Las 50 frases más míticas de tu infancia - ¿Digamelón? | Pexels

7. ¡Qué no te enteras contreras?

Las 50 frases más míticas de tu infancia - ¡Que no te enteras contreras! | Pexels

8. Inglis pitinglis

Las 50 frases más míticas de tu infancia - Inglis pitinglis | Pexels

9. Rebota, rebota y en tu culo explota

Las 50 frases más míticas de tu infancia - Rebota, rebota y en tu culo explota | Pexels

10. ¡Hola caracola!

Las 50 frases más míticas de tu infancia - ¡Hola caracola! | Pexels

11. El truco del almendruco

Las 50 frases más míticas de tu infancia - El truco del almendruco | Pexels

12. Alucino pepinillos

Las 50 frases más míticas de tu infancia - Alucino pepinillos | Pexels

13. La cagaste Burt Lancaster

Las 50 frases más míticas de tu infancia - La cagaste burt lancaster | Pexels

14. En fin Serafín

Las 50 frases más míticas de tu infancia - En fin serafín | Pexels

15. Superman chorizo con pan

Las 50 frases más míticas de tu infancia - Superman chorizo con pan | Pexels

16. Te jodes como Herodes

Las 50 frases más míticas de tu infancia - Te jodes como herodes | Pexels

17. ¡Qué nivel, Maribel!

Las 50 frases más míticas de tu infancia - ¡Qué nivel, Maribel! | Pexels

18. Guay del Paraguay

Las 50 frases más míticas de tu infancia - Guay del paraguay | Pexels

19. A otra cosa mariposa

Las 50 frases más míticas de tu infancia - A otra cosa mariposa | Pexels

20. Chachi piruli Juan Pelotilla

Las 50 frases más míticas de tu infancia - Chachi piruli Juan pelotilla | Pexels

21. Ya ves truz

Las 50 frases más míticas de tu infancia - Ya ves truz | Pexels

22. Te conozco bacalao aunque vayas disfrazao

Las 50 frases más míticas de tu infancia - Te conozco bacalao aunque vayas disfrazao | Pexels

23. Nasti de de plasti

Las 50 frases más míticas de tu infancia - Nasti de plasti | Pexels

24. Tranqui tronco

Las 50 frases más míticas de tu infancia - Tranqui tronco | Pexels

25. Te han pillao con el carrito del helao

Las 50 frases más míticas de tu infancia - Te han pillado con el carrito del helado | Pexels

26. Echa el freno madaleno

Las 50 frases más míticas de tu infancia - Echa el freno madaleno | Pexels

27. Toma jeroma pastillas de goma

Las 50 frases más míticas de tu infancia - Toma jeroma pastillas de goma | Pexels

28. Alucina vecina

Las 50 frases más míticas de tu infancia - Alucina vecina | Pexels

29. Vaya risa tía Felisa

Las 50 frases más míticas de tu infancia - Vaya risa tía Felisa | Pexels

30. Ni hablar del peluquín

Las 50 frases más míticas de tu infancia - Ni hablar del peluquín | Pexels

31. Una ful de Estambul

Las 50 frases más míticas de tu infancia - Una ful de estambul | Pexels

32. ¡Chao pescao!

Las 50 frases más míticas de tu infancia - ¡Chao pescao! | Pexels

33. Menos gritos milagritos

Las 50 frases más míticas de tu infancia - Menos gritos Milagritos | Pexels

34. Lo llevas clarinete

Las 50 frases más míticas de tu infancia - Lo llevas clarinete | Pexels

35. ¿De qué vas? De bitter kas

Las 50 frases más míticas de tu infancia - De que vas Bitter Kas | Pexels

36. Cantidubidubidubi cantidubidubida

Las 50 frases más míticas de tu infancia - Cantidubidubidubi Cantidubidubida | Pexels

37. Que listo calisto

Las 50 frases más míticas de tu infancia - Que listo calisto | Pexels

38. Te sales minerales

Las 50 frases más míticas de tu infancia - Te sales minerales | Pexels

39. Parece menterio

Las 50 frases más míticas de tu infancia - Parece Menterio | Pexels

40. ¿Qué tal andamios?

Las 50 frases más míticas de tu infancia - ¿Qué tal andamios? | Pexels

41. Agur Yogur

Las 50 frases más míticas de tu infancia - Agur yogur | Pexels

42. No te enrolles Charles Boyer

Las 50 frases más míticas de tu infancia - No te enrolles charles boyer | Pexels

43. Chupa del frasco carrasco

Las 50 frases más míticas de tu infancia - Chupa del frasco carrasco | Pexels

44. Me Río de Janeiro

Las 50 frases más míticas de tu infancia - Me río de Janerio | Pexels

45. No digo más Tomás

Las 50 frases más míticas de tu infancia - No digo más Tomás | Pexels

46. ¿De que vas? De Barrabás que mola más

Las 50 frases más míticas de tu infancia - ¿De que vas? de barrabás que mola mas | Pexels

47. Pero que Pretenders

Las 50 frases más míticas de tu infancia - Pero que pretenders | Pexels

48. Hasta la vista ciclista

Las 50 frases más míticas de tu infancia - Hasta la vista ciclista | Pexels

49. ¡Cómo mola la gramola!

Las 50 frases más míticas de tu infancia - ¡Como mola gramola! | Pexels

50. Ya te digo Rodrigo

Las 50 frases más míticas de tu infancia - Ya te digo Rodrigo | Pexels

