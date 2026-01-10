FlooxerNow

DALE QUE TE PEGO

Estas son las provincias de España en las que se practica más sexo

El Estudio sobre Hábitos Sexuales de Diversual ha analizado cuáles son las provincias de España en las que se practica más sexo, y hay una de ellas que destaca por encima de las demás, a pesar de ser una de las menos pobladas.

10- Zamora

Zamora consigue el décimo resultado más alto en lo que a la práctica de sexo se refiere, con una media de 6,9 veces al mes.

9- A Coruña

Muy cerquita se queda A Coruña, con 7,0 veces al mes.

8- Cádiz, Málaga, Granada, Almería y Bizkaia

Y después empatan Cádiz, Málaga, Granada, Almería y Bizkaia, con 7,1.

7- Cantabria, Salamanca y Albacete

En el siguiente puesto tenemos Cantabria, Salamanca y Albacete, con 7,3 veces al mes.

6- Santa Cruz de Tenerife

Después Santa Cruz de Tenerife, con 7,6 relaciones sexuales cada mes.

5- Tarragona, Burgos y Lugo

Tarragona, Burgos y Lugo se quedan en el ecuador de esta lista, con 7,7 veces al mes.

4- Ávila

Y después tenemos a las cinco estrellas: primero Ávila, con 7,8 veces al mes.

3- Ciudad Real

Luego Ciudad Real, con 7,9 veces al mes.

2- Cáceres y Jaén

Cáceres y Jaén, con 8,0 veces al mes.

1- Teruel

Y la ganadora, Teruel, 8,1 veces al mes. ¿Será coincidencia que las provincias en las que más sexo se practica son, al mismo tiempo, algunas de las menos pobladas del país?

