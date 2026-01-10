Estas son las provincias de España en las que se practica más sexo

10- Zamora

Zamora consigue el décimo resultado más alto en lo que a la práctica de sexo se refiere, con una media de 6,9 veces al mes.

9- A Coruña

Muy cerquita se queda A Coruña, con 7,0 veces al mes.

8- Cádiz, Málaga, Granada, Almería y Bizkaia

Y después empatan Cádiz, Málaga, Granada, Almería y Bizkaia, con 7,1.

7- Cantabria, Salamanca y Albacete

En el siguiente puesto tenemos Cantabria, Salamanca y Albacete, con 7,3 veces al mes.

6- Santa Cruz de Tenerife

Después Santa Cruz de Tenerife, con 7,6 relaciones sexuales cada mes.

5- Tarragona, Burgos y Lugo

Tarragona, Burgos y Lugo se quedan en el ecuador de esta lista, con 7,7 veces al mes.

4- Ávila

Y después tenemos a las cinco estrellas: primero Ávila, con 7,8 veces al mes.

3- Ciudad Real

Luego Ciudad Real, con 7,9 veces al mes.

2- Cáceres y Jaén

Cáceres y Jaén, con 8,0 veces al mes.

1- Teruel

Y la ganadora, Teruel, 8,1 veces al mes. ¿Será coincidencia que las provincias en las que más sexo se practica son, al mismo tiempo, algunas de las menos pobladas del país?