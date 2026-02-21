Estas son las provincias de España en las que se tienen menos orgasmos

León

La provincia de León tiene el triste honor de ser el territorio en el que las personas tienen menos orgasmos cuando tienen sexo en pareja. Por supuesto, la muestra de este estudio incluye solo a cerca de 6000 personas, así que no es del todo concluyente, pero sí que revela diferencias de hasta 20 puntos con respecto a otras provincias: solo el 68,6% de los leoneses encuestados alcanza el orgasmo en pareja.

Álava

Muy cerca de León se queda Álava, con un 68,8% de personas que tienen orgasmos al tener sexo en pareja.

Las Palmas

Un par de puntos por encima tenemos a Las Palmas, con un 70,2%.

Ourense

Y también tenemos en la lista dos provincias gallegas: por un lado, Ourense, con un 70,6% de personas que alcanzan el orgasmo durante el sexo en pareja.

Pontevedra y Zaragoza

Y por otro lado, Pontevedra, con un 71,4%. Esta misma cifra se registra también en la provincia de Zaragoza.

Zamora

Un poquito mejor posicionada estaría Zamora, con un 71,7%.

Albacete

Luego tendríamos Albacete, con un 71,9%.

Bizkaia y Salamanca

Y por último, empatarían Bizkaia y Salamanca, donde el 73% de las personas encuestadas declaran alcanzar el orgasmo cuando tienen sexo en pareja.