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El fenómeno del ghosting en la amistad: cuando el silencio sustituye al adiós
La desaparición repentina y sin explicaciones de una persona con la que se mantenía un vínculo emocional se ha convertido en una práctica común en la era digital. Aunque se suele asociar al ámbito de las citas románticas, el fin abrupto de las amistades genera un impacto psicológico profundo y difícil.
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El término inglés ghosting define la acción de cortar toda comunicación con alguien de manera inesperada y sin ofrecer ningún tipo de motivo. Esta conducta, facilitada por la asincronía de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería, se está extendiendo de forma alarmante en los círculos de amistad. A diferencia de una ruptura de pareja, donde suele haber un cierre explícito, la pérdida de un amigo por silencio administrativo deja a la persona afectada en un estado de desconcierto absoluto.
El proceso suele seguir un patrón predecible: los mensajes dejan de recibir respuesta, las llamadas se ignoran y las interacciones en redes sociales desaparecen por completo. Para quien sufre esta situación, la falta de información es el aspecto más dañino. Al no existir un conflicto previo o una discusión que justifique el distanciamiento, la mente tiende a buscar culpabilidades internas o a generar escenarios hipotéticos sobre qué pudo haber salido mal en la relación.
Psicólogos y sociólogos analizan este comportamiento como una falta de responsabilidad afectiva. Vivimos en una cultura que prioriza la comodidad inmediata y evita la incomodidad de las conversaciones difíciles. Decirle a un amigo que los intereses han cambiado o que la relación ya no aporta lo mismo requiere un esfuerzo emocional que muchos prefieren sustituir por el bloqueo o la ignorancia.
Las consecuencias para el "ghosteado" van más allá de la tristeza. A menudo se produce un daño en la autoestima y una sensación de inseguridad que puede afectar a futuras relaciones sociales. La incertidumbre actúa como un obstáculo para el duelo, impidiendo que la persona pueda pasar página al no comprender la naturaleza real del abandono sufrido.
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