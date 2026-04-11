El fenómeno del ghosting en la amistad: cuando el silencio sustituye al adiós

El término inglés ghosting define la acción de cortar toda comunicación con alguien de manera inesperada y sin ofrecer ningún tipo de motivo. Esta conducta, facilitada por la asincronía de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería, se está extendiendo de forma alarmante en los círculos de amistad. A diferencia de una ruptura de pareja, donde suele haber un cierre explícito, la pérdida de un amigo por silencio administrativo deja a la persona afectada en un estado de desconcierto absoluto.

El proceso suele seguir un patrón predecible: los mensajes dejan de recibir respuesta, las llamadas se ignoran y las interacciones en redes sociales desaparecen por completo. Para quien sufre esta situación, la falta de información es el aspecto más dañino. Al no existir un conflicto previo o una discusión que justifique el distanciamiento, la mente tiende a buscar culpabilidades internas o a generar escenarios hipotéticos sobre qué pudo haber salido mal en la relación.

Psicólogos y sociólogos analizan este comportamiento como una falta de responsabilidad afectiva. Vivimos en una cultura que prioriza la comodidad inmediata y evita la incomodidad de las conversaciones difíciles. Decirle a un amigo que los intereses han cambiado o que la relación ya no aporta lo mismo requiere un esfuerzo emocional que muchos prefieren sustituir por el bloqueo o la ignorancia.

Las consecuencias para el "ghosteado" van más allá de la tristeza. A menudo se produce un daño en la autoestima y una sensación de inseguridad que puede afectar a futuras relaciones sociales. La incertidumbre actúa como un obstáculo para el duelo, impidiendo que la persona pueda pasar página al no comprender la naturaleza real del abandono sufrido.