Grados universitarios en los que menos gente se gradúa cada año en España

Logopedia

La Logopedia parece ser una de las ramas de la salud menos demandadas, con 667 alumnos graduados en España en los últimos cuatro cursos.

Relaciones Internacionales

A pesar de que goza de buena reputación, en Relaciones Internacionales se han graduado solo 616 personas en los últimos cuatro años, ya que no está disponible en la mayoría de universidades.

Filosofía

611 filósofos se han graduado en los últimos cuatro cursos.

Podología

Podología es la rama de la salud menos demandada, con 541 graduados.

Humanidades

394 son las personas que se han graduado en Humanidades en los últimos cuatro cursos.

Ingeniería forestal y montes

Con los 335 alumnos graduados en los últimos cuatro años será difícil controlar todos los bosques y montes que tanta revisión necesitan en nuestro país.

Geología

Aunque sea un grado muy versátil, en Geología solo se han graduado 270 alumnos en los últimos cuatro años.

Información y documentación

Este grado parece no gozar de demasiada popularidad, con solo 254 graduados.

Música

Música es el penúltimo grado de la lista, con 237 graduados.

Arqueología

Los arqueólogos son unos de los que más difícil lo tienen para encontrar un empleo de su sector después de graduarse, a pesar de que en los últimos cuatro años solo se hayan graduado 202 alumnos de Arqueología.