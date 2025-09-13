Hacer prácticas extracurriculares: ¿es la opción adecuada para ti?

Engordar currículum

Si estás estudiando un grado tras el que no hay demasiada empleabilidad, es altamente recomendable que hagas prácticas extracurriculares. Toda experiencia profesional que pueda sumar será muy valiosa para los puestos de trabajo a los que trates de acceder más tarde.

Probar profesiones

Después de la carrera, tendrás un montón de opciones profesionales a tu alcance, y es probable que haya varias que te interesen. Hacer prácticas curriculares es una buena manera de acercarte a alguna de esas opciones que te interesan, para conocer el oficio de primera mano y descubrir si es realmente aquello que quieres hacer.

Sacar un dinero extra

Son muchas las ofertas de prácticas extracurriculares que incluyen una pequeña compensación económica: a veces es en forma de abono de transporte o de suscripción a gimnasio, otras veces es con una remuneración de varios cientos de euros mensuales. Sea como sea, el ahorro será un aliciente.

Créditos for you

Y ese ahorro continúa cuando esas prácticas extracurriculares te sirven para que, a cambio, te concedan créditos optativos (normalmente, 6 ECTS) con los que podrás no matricularte en alguna de las asignaturas optativas de los últimos cursos. Te ahorrarás la matrícula, y también unas cuantas horas de estudio.