Horóscopo para el Año Nuevo: cómo le irá a tu signo en 2026

Aries

En 2026, tus mayores logros estarán centrados en el aspecto académico o profesional. Obtendrás buenos resultados y sentirás una importante motivación, así que sácale el máximo partido. Es un buen momento para aprender a comunicar mejor tus sentimientos, sobre todo en el aspecto romántico.

Tauro

2026 es un buen año para dejar atrás tus costumbres más tóxicas, tanto contigo mismo como con los demás. Suelta todas esas cosas que sabes que te hacen daño, aunque sientas miedo de hacerlo. Será un buen periodo en lo económico y en lo romántico.

Géminis

Aunque no habrá grandes cambios para ti en 2026, sí que te servirá para aprender mucho sobre ti y sobre lo que verdaderamente quieres, para luego tomar decisiones importantes a largo plazo. En el amor, parece que volverán a asomar personas de tu pasado; no te precipites y decide con cabeza si es algo que te apetece retomar.

Cáncer

Vienen cambios para ti, quizá con un nuevo puesto de trabajo o con un hobby que descubrirás y que cambiará tu vida para siempre. Emocionalmente es un año de compromiso, ya sea con tu pareja actual o con un nuevo amor que llegará próximamente.

Leo

2026 afianzará proyectos y esfuerzos en los que has estado trabajando hasta ahora. Será un periodo de satisfacción personal, pero con riesgos en lo afectivo. No dejes que tus momentos de mal humor contaminen tus relaciones.

Virgo

Este es el año perfecto para dar vida a ese proyecto que lleva un tiempo rondando tu mente. Tendrás la energía y el tiempo necesario para empezar algo nuevo, también en el aspecto romántico. Eso sí, no te olvides de cuidarte y de descansar lo suficiente.

Libra

Puede que lleves un tiempo notando que tus amistades o tus relaciones románticas no te ofrecen la conexión emocional y la profundidad que necesitas. 2026 te traerá personas y oportunidades de dejar esas sensaciones atrás.

Escorpio

Mientras no pierdas el rumbo y mantengas la autoestima bien alta, todo irá bien. Es un buen periodo para la reflexión y la toma de decisiones vitales de importancia. Se vienen momentos intensos en lo romántico.

Sagitario

Este año vienen nuevas oportunidades de disfrutar y de progresar, especialmente en lo económico. No descuides el romance y las amistades, podrían verse dañadas si no inviertes el tiempo suficiente.

Capricornio

Es momento de pisar a fondo y dedicar todo tu esfuerzo a ese proyecto que tienes en mente. Si no vas con todo, jamás alcanzarás la meta. En lo afectivo, intenta no quedarte en lo superficial y genera momentos especiales, tanto con pareja como con amigos.

Acuario

2026 te traerá cosas que no esperabas, en todos los aspectos. No es buen momento para atarse, estás en pleno autodescubrimiento y tienes que encontrar aquello que quieres para tu vida.

Piscis

Empieza un periodo positivo en lo que a la energía y la salud se refiere, así que aprovecha que tu cuerpo y tu mente están sanos para invertir tu tiempo libre en esos proyectos para los que normalmente no tendrías la disponibilidad o la motivación suficiente.