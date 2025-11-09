Horóscopo Maya: cómo saber tu signo y qué dice de ti

Murciélago

Si naciste entre el 26 de julio y el 22 de agosto, estás representado por el murciélago en el horóscopo maya. Como sabes, el murciélago tiene la capacidad de orientarse en la oscuridad; de la misma manera, tú tienes el instinto para resolver problemas y salir de los apuros, y a menudo sirves de guía para otras personas que no tienen la misma habilidad.

Escorpión

Los nacidos entre el 23 de agosto y el 19 de septiembre están representados por el escorpión (nada que ver con los Escorpio del zodiaco). Son personas reservadas y que tienen tendencia a vivir a la defensiva, pero también son decididos y protectores con aquello que les importa.

Venado

Entre el 20 de septiembre y el 17 de octubre nacen los venados o ciervos. Suelen ser personas románticas e inocentes, y a menudo sienten afinidad por la expresión artística. El exceso de confianza los lleva, a veces, a vivir traiciones muy graves que les causan mucho dolor.

Búho

Del 18 de octubre al 14 de noviembre nacen los búhos o lechuzas, personas con una gran sabiduría y que dedican mucho tiempo a cultivar su mente y su espíritu. Son muy sociables, pero también aman vivir experiencias en solitario, como grandes viajes.

Pavo real

Los nacidos entre el 15 de noviembre y el 12 de diciembre son pavos reales, caracterizados por sus ganas de ser el centro de atención y su coquetería. Les gusta sentirse especiales y tienen dificultades para procesar el fracaso. Aspiran a lo mejor, y aunque eso les sirve de motivación para alcanzar grandes cosas, también puede suponerles una fuente de frustración.

Lagarto

Entre el 13 de diciembre y el 9 de enero nacen los lagartos, personas sencillas que dan una gran importancia a preservar su propia paz. A veces pueden pecar de perezosas, pero cuando están de buen humor son muy organizadas y se convierten en personas con las que siempre se puede contar.

Mono

Si naciste entre el 10 de enero y el 6 de febrero, perteneces al signo del Mono. Son los más divertidos, el alma de la fiesta, siempre con ganas de convertir cualquier momento mundano en algo especial e inolvidable. Su problema es que su afición por la diversión les hace tener baja tolerancia a la rutina, y eso les trae dificultades en el trabajo y en las relaciones a largo plazo.

Halcón

Son halcones los nacidos entre el 7 de febrero y el 6 de marzo. Son personas muy honestas que a veces no caen del todo bien, precisamente porque no se comportan de forma falsa y siempre dicen lo que piensan. A veces pueden ser demasiado impositivos con sus opiniones, pero cuando aprenden a comportarse con empatía, pueden ser grandes líderes.

Jaguar

Entre el 7 de marzo y el 3 de abril están los jaguares, que son los más desafiantes del horóscopo maya. Les encanta un reto, no disfrutan de las cosas que se consiguen con facilidad. Esto los lleva, en ocasiones, a realizar acciones controvertidas o incluso ilegales, y no es raro que se metan en problemas. Pero, si aplican su pasión en algo positivo, pueden ser grandes impulsores del cambio.

Perro

Los perros o zorros nacen entre el 4 de abril y el 1 de mayo. Se entregan mucho a los demás, y aman hacer voluntariados o ayudar a otras personas. Tienen un gran sentido de la justicia y son muy fieles a sus seres queridos, pero a veces pueden caer en el complejo de salvador, y meterse donde no les llaman.

Serpiente

Del 2 al 29 de mayo llegan las serpientes, personas con una gran independencia y que aman la elegancia y el lujo. También son personas aficionadas a la cultura y que disfrutan de los rituales de autocuidado, en soledad. Su problema suele estar en que se apartan de las personas a las que quieren cuando se sienten ofendidas, y tienen problemas para perdonar.

Conejo

Del 30 de mayo al 26 de junio encontramos a los conejos o ardillas, que son personas con un gran sentido de la responsabilidad. Se entregan mucho en el trabajo y ponen mucho esfuerzo en todo lo que hacen. Eso las lleva, por desgracia, a sufrir a menudo de adicción al trabajo, y es habitual que descuiden sus relaciones personales.

Tortuga

Si naciste entre el 27 de junio y el 25 de julio, perteneces al signo de la Tortuga. Este signo está caracterizado por su tranquilidad y sus ganas de disfrutar a solas o con las pocas personas con las que tienen lazos cercanos. Suelen tener problemas por ser demasiado sedentarias, deben recordar de vez en cuando que necesitan de la actividad al aire libre para tener una vida plena.