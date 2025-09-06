Horóscopo para la vuelta a clase: ¿cómo te irá este curso según tu signo del zodiaco?

Aries

Este año las estrellas te auguran un buen curso académico. Debes aprovechar las oportunidades que surjan para destacar y mostrar todo aquello de lo que eres capaz.

Tauro

Se prevé que tengas que enfrentarte a bastantes conflictos este año, querido Tauro. Tendrás que mantenerte muy fiel a ti mismo y no deberás dejar que las opiniones de otros te aparten de tus objetivos.

Géminis

Este curso debes aprovechar la oportunidad de conectar más y mejor con tus compañeros. Las amistades que forges ahora pueden ser un gran apoyo en el futuro, así que no te centres solo en el aspecto académico.

Cáncer

Las estrellas te auguran un curso de muchos éxitos, pero es probable que haya quienes se acerquen a ti buscando tu ayuda. No te dejes engañar: antes de ofrecerles tu apoyo, comprueba que son personas con intenciones honestas.

Leo

Desde el arranque del curso tendrás muy claro cuáles serán aquellas asignaturas que se te resistirán. Esfuérzate desde el primer momento para estar muy al día con ellas, y te ahorrarás muchos disgustos cuando llegue la temporada de exámenes.

Virgo

Este curso, tu agenda será tu mejor amiga. Para evitar que el caos que a veces existe en tu cabeza afecte a tu rendimiento académico, organízate bien y ordena tus tareas de la forma adecuada, para poder llegar a todo.

Libra

En próximos meses surgirán diversas oportunidades para destacar y conectar de forma especial con tus profesores. Aprovéchalas para aprender más y para llegar con más tranquilidad a las evaluaciones finales, ya que es probable que tengas algún tropiezo con alguna de tus asignaturas.

Escorpio

Se vienen cosas nuevas este curso, Escorpio. Sal de tu zona de confort y explora nuevas posibilidades para sacar todo el intelecto que sabes que tienes. Tus ideas pueden no ser las más tradicionales, pero son necesarias para generar un cambio.

Sagitario

Surgirán muchas oportunidades de pasarlo de lujo en tu tiempo de ocio, pero no debes dejar que eso te desvíe de tus objetivos académicos. Acuérdate de reservar varias horas por semana al repaso y al estudio, especialmente en los dos meses previos a la temporada de exámenes.

Capricornio

Puede que en próximos meses tengas problemas con los trabajos en equipo, debido a tu necesidad de liderar. Tienes las habilidades para ser un gran líder, así que aprovecha estos trabajos para mostrar tu lado más empático y reflexivo, y no dejes que tu lado oscuro te convierta en un tirano.

Acuario

Este curso tendrás muchas posibilidades de socializar y de hacer nuevos amigos, pero es importante que lleves un control de tus tareas, para que la experiencia estudiantil no estropee todo el trabajo académico que has realizado.

Piscis

Surgirán muchas dudas en este próximo año académico, relacionadas especialmente con tu futuro profesional. No dejes que tus pensamientos más oscuros se conviertan en una traba para concentrarte en lo que verdaderamente importa.