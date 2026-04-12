El impacto real de la luz azul: ¿mito o amenaza para nuestro descanso?

La preocupación por la salud visual y el descanso ha crecido exponencialmente con la digitalización de nuestras vidas. Pasamos gran parte del día, y especialmente las horas previas al sueño, frente a pantallas LED. Estas emiten una luz de onda corta conocida como luz azul. El argumento principal contra ella es que su presencia inhibe la producción de melatonina, la hormona responsable de regular los ciclos de sueño y vigilia en el ser humano.

El mecanismo biológico es real. El cerebro interpreta la luz azul como luz solar, lo que le indica al cuerpo que debe permanecer alerta y despierto. Por ello, el uso de teléfonos en la cama puede retrasar la conciliación del sueño y alterar la calidad del mismo. Sin embargo, muchos expertos en oftalmología señalan que la intensidad de la luz de un móvil es significativamente menor que la que recibimos durante un paseo bajo la luz del sol al mediodía.

En cuanto a los daños permanentes en la vista, como la degeneración macular, no hay pruebas concluyentes que vinculen directamente el uso de pantallas con estas patologías en humanos. La fatiga visual que sentimos tras horas de trabajo digital suele deberse más a la falta de parpadeo y al esfuerzo de enfoque continuado que a la luz azul en sí misma. El ojo se seca y los músculos oculares se agotan por la tensión.

Para mitigar los efectos negativos en el descanso, se recomienda el uso de filtros nocturnos que viran la temperatura de color hacia tonos más cálidos. No obstante, la solución más eficaz sigue siendo el distanciamiento físico de los dispositivos al menos una hora antes de cerrar los ojos. La estimulación cognitiva que produce el contenido que consumimos es, a menudo, más responsable del insomnio que la propia luz del dispositivo.