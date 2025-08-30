Mascotas virtuales 2.0: vuelven los tamagotchis, pero hiperrealistas

La nostalgia noventera se mezcla con la tecnología actual: las mascotas virtuales están de vuelta. Pero ya no son píxeles simples que pedían comida cada pocas horas. Hoy, apps como Pou Reborn o proyectos con inteligencia artificial ofrecen mascotas que aprenden, reconocen rutinas y hasta se enfadan si las ignoras.

Algunos dispositivos incluso integran realidad aumentada: puedes ver a tu mascota paseando por tu salón a través del móvil. Otros permiten interacción social: tu gato digital puede visitar la casa de un amigo y jugar con su mascota.

El negocio es redondo. El mercado de mascotas virtuales mueve ya más de 1.000 millones de euros al año. En Japón, la fiebre es tal que existen funerales digitales cuando muere una mascota virtual.

Los psicólogos advierten de un fenómeno curioso: muchos usuarios desarrollan apego real. Y es que, según recientes estudios, nuestro cerebro no diferencia demasiado entre un vínculo con algo físico o digital si la interacción es constante..

¿Sustituyen a un animal real? Probablemente no. Pero como entretenimiento, compañía ligera o incluso como práctica para niños que piden una mascota, estas criaturas digitales vuelven a conquistar pantallas y corazones.