El mito de los ocho vasos de agua: ¿cuánta hidratación necesitamos realmente?

Durante décadas, instituciones sanitarias y medios de comunicación han difundido la regla de oro de los ocho vasos de agua al día para mantener un estado de salud óptimo. Esta pauta, que equivale aproximadamente a dos litros de líquido, se ha integrado en la rutina de millones de personas que cargan con botellas a todas partes para cumplir con el objetivo marcado. No obstante, el origen de esta cifra no está del todo claro y parece derivar de una interpretación sesgada de estudios realizados a mediados del siglo pasado.

La realidad biológica es mucho más compleja que un número fijo. Un estudio reciente publicado en la revista Science analizó a miles de personas de diferentes países y concluyó que no existe una medida única. La cantidad de agua que una persona requiere depende de su edad, su peso, el nivel de actividad física que realice y, sobre todo, del clima en el que viva. Por ejemplo, un deportista en un ambiente húmedo necesita mucha más reposición que una persona sedentaria en un clima frío.

Además, existe un factor que suele olvidarse en el recuento diario: la alimentación. Una parte muy significativa del agua que el cuerpo utiliza proviene de los alimentos sólidos. Frutas como la sandía o verduras como el pepino están compuestas casi en su totalidad por líquido. Asimismo, otras bebidas como el café, el té o la leche también contribuyen a la hidratación total, desmintiendo la creencia de que solo el agua pura cuenta para el cómputo final.

El cuerpo humano posee un mecanismo extremadamente preciso para regular sus niveles: la sed. Los expertos señalan que, en individuos sanos, este instinto es suficiente para indicar cuándo es necesario beber. Forzarse a ingerir líquidos sin tener ganas no solo carece de beneficios probados para la piel o el riñón, sino que en casos extremos puede derivar en problemas de salud.