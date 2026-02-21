Los peores planes para una primera cita: qué no debes proponer jamás

Ir al cine

El objetivo de una primera cita es, por lo general, conocerse y hablar de los aspectos básicos de la vida de cada uno. Aunque ir al cine es un plan de cita bonito, no es muy acertado cuando estás tratando de conocer a una persona; mejor guárdate la idea para más adelante.

Visitar museos

Con los museos pasa más de lo mismo: se debe guardar silencio, y no es el ambiente más adecuado para favorecer una conversación fluida. Pero, si a ambos os gustan los planes culturales, puede ser una gran idea para citas posteriores.

Con amigos

No impliques a otros amigos o conocidos en la cita: esa primera vez en la que os conozcáis debe servir para estar enfocados el uno en el otro. Hay quienes, incluso, llevan a su cita a conocer a algún familiar; y eso, por lo general, espanta bastante a las personas.

Cuidado con los restaurantes

Ir a cenar siempre es una buena opción, pero debes tener cuidado con el tipo de restaurante que eliges para la cita. Evita aquellos lugares en los que haya que comer con las manos, como una hamburguesería, ya que es probable que ofrezcas un espectáculo poco elegante. Mejor resérvalo para cuando haya más confianza entre vosotros.

In house

Hay quienes consideran que una tarde de juegos en casa puede ser un buen plan para una cita. Tal vez lo sea cuando ya tenéis más confianza, pero no es muy acertado invitar a alguien a tu casa cuando todavía no lo conoces. Por tu seguridad, y por la tranquilidad de la otra persona, que puede que se sienta incómoda.