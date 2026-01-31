Prácticas sexuales más habituales en España: ¿qué les gusta a los españoles en la cama?

Sexo oral

El 88,8% de las personas encuestadas declara practicar el sexo oral de forma habitual, y eso la posiciona como la práctica sexual más popular en nuestro país.

Masturbación en pareja

Después del sexo oral, la masturbación en pareja es la práctica sexual más común: un 71,6% de las personas declara realizarla habitualmente.

Juguetes sexuales

El uso de juguetes sexuales con una pareja es también muy habitual: el 51,7% de las personas los utiliza.

Dirty talk

Utilizar lenguaje provocativo durante el sexo es otro de los hábitos de los españoles: el 25,7% de las personas lo hace.

Sexo anal

El 22,4% de los encuestados declara practicar sexo anal de forma habitual.

Azotes

El toque violento también parece gustar mucho: el 20,9% de los encuestados dice que da y/o recibe azotes durante el sexo.

Anilingus

Aunque podría considerarse otra forma más de sexo oral, en anilingus en concreto goza de bastante popularidad: el 16,4% de las personas lo practica.

Dominación o sumisión

Los juegos en los que un miembro de la pareja es dominante y el otro sumiso también son muy comunes: el 13,3% de los encuestados lo disfruta.

Bondage

El 9,3% de las personas declara practicar el bondage de forma habitual.

Intercambios o tríos

Mucho más baja es, en cambio, la costumbre de introducir a otras personas en la relación sexual de la pareja, o el intercambio de parejas: solo el 2,3% de los encuestados lo hace.