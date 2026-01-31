QUÉ NOS GUSTA
Prácticas sexuales más habituales en España: ¿qué les gusta a los españoles en la cama?
El Estudio sobre Hábitos Sexuales de Diversual ha analizado cuáles son las prácticas sexuales favoritas de los españoles, con porcentajes que revelan cómo de habituales son ciertas actividades en la cama.
Sexo oral
El 88,8% de las personas encuestadas declara practicar el sexo oral de forma habitual, y eso la posiciona como la práctica sexual más popular en nuestro país.
Masturbación en pareja
Después del sexo oral, la masturbación en pareja es la práctica sexual más común: un 71,6% de las personas declara realizarla habitualmente.
Juguetes sexuales
El uso de juguetes sexuales con una pareja es también muy habitual: el 51,7% de las personas los utiliza.
Dirty talk
Utilizar lenguaje provocativo durante el sexo es otro de los hábitos de los españoles: el 25,7% de las personas lo hace.
Sexo anal
El 22,4% de los encuestados declara practicar sexo anal de forma habitual.
Azotes
El toque violento también parece gustar mucho: el 20,9% de los encuestados dice que da y/o recibe azotes durante el sexo.
Anilingus
Aunque podría considerarse otra forma más de sexo oral, en anilingus en concreto goza de bastante popularidad: el 16,4% de las personas lo practica.
Dominación o sumisión
Los juegos en los que un miembro de la pareja es dominante y el otro sumiso también son muy comunes: el 13,3% de los encuestados lo disfruta.
Bondage
El 9,3% de las personas declara practicar el bondage de forma habitual.
Intercambios o tríos
Mucho más baja es, en cambio, la costumbre de introducir a otras personas en la relación sexual de la pareja, o el intercambio de parejas: solo el 2,3% de los encuestados lo hace.
