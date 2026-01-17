Las provincias con más infieles de España: estos son los territorios en los que más se ponen los cuernos

10- Barcelona

Cataluña tiene el triste honor de ser la comunidad autónoma más infiel de España, ya que sus cuatro provincias están en este top 10. Barcelona es la que tiene la tasa más baja, del 30,9%, pero sigue estando dos puntos porcentuales por encima de la media nacional.

9- Lleida

Le sigue Lleida, con una tasa de infidelidad del 31,1%.

8- Ávila y Cuenca

Empatan Ávila y Cuenca, con un 33,3% de infieles.

7- Valladolid

Encontramos también en esta lista Valladolid, con un 34,4%.

6- Islas Baleares

Un buen salto por encima están las Islas Baleares, con un 36,8%.

5- Gipuzkoa y Ourense

Tienen también un empate Gipuzkoa y Ourense, con tasas de infidelidad del 37,5%.

4- Pontevedra

Y otra provincia gallega más: Pontevedra tiene un 38,3% de habitantes infieles.

3- Huesca

Huesca se cuela de forma muy curiosa en la lista, con una tasa de infidelidad muy superior a la de sus provincias compañeras de comunidad autónoma: un 40,0%.

2- Girona

Y Cataluña ocupa los dos puestos más altos de esta lista de provincias infieles: primero Girona, con un 40,6%.

1- Tarragona

Y en lo más alto, Tarragona, en la que un 41,5% de los encuestados ha reconocido haber sido infiel alguna vez a sus parejas.