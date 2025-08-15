¿Se puede reciclar la basura usando volcanes?

Seguro que alguna vez lo has pensado: tanta basura tiene que acabar en algún lado y un volcán podría arreglar el problema. Total, la lava está bien caliente y se podría encargar de derretir todo lo que le eches. Empaquetas, lanzas, listo. ¡Qué fácil! Excepto que no lo es y, si se intentara, podríamos acabar provocando que el problema de la basura sea incluso peor que el que tenemos en la actualidad. Hablamos de entornos peligrosos, poco accesibles y con un comportamiento errático que puede volverse en nuestra contra. ¿A qué se debe esto?

En primer lugar, debemos considerar que generamos una enorme cantidad de basura. Toneladas y toneladas y más toneladas. Solo lidiar con la basura de un país es difícil, así que imaginad con la de todo un planeta. Si aun así se intentara, surgiría un segundo problema: ¿qué volcán podría hacer esto? No hay tantos activos en el mundo, y los hay todavía menos lo suficientemente alejados de la civilización como para evitar ciertos peligros. Además, tampoco vale cualquier tipo de volcán, dado que debe ser uno con forma en escudo. Esto se traduce en lagos de lava dentro de una zona en la que poder estar de pie.

¿Qué más? Pues toda la logística de transporte. Desde tus cubos de calle hasta el volcán en cuestión, hablamos de que habría que repensar por completo el sistema de transporte de basura. ¿Y si se lograra llegar, sorteando todas las dificultades descritas hasta ahora? Pues aún queda la cosa de evitar los gases nocivos, las rocas volando y la lava caliente en cuestión. Los decorados típicos de un volcán, vaya. Finalmente, al echar la basura, el efecto que generaría sería, básicamente, una erupción. Un sola bolsa de basura causa ya perturbaciones en la lava y corrientes de gas. Imagina ahora unas cuantas toneladas. Todo eso nos deja pensando que igual la solución es echar la basura al espacio como en Futurama, pero otro día te contaremos por qué eso tampoco es buena idea.