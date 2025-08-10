DE VITAL IMPORTANCIA
Qué aesthetic de TikTok te pega según tu signo del zodiaco
Son muchas las aesthetics de TikTok que han tenido su auge en los últimos años, y sus características tan definidas hacen que encajen bastante bien con las personalidades estereotípicas de cada signo del zodiaco.
Aries
Un signo atrevido como Aries no puede permitirse pasar desapercibido; es por eso que muchos de los nacidos bajo este signo se atreven con las tendencias más arriesgadas del Y2K.
Tauro
Los tauro siempre tienen un aire de dureza que combina a la perfección con un estilo ambiguo y chocante como el Blokette.
Géminis
Un géminis necesita mostrar todos los lados posibles a través de su estilo, así que es el primero en lanzarse a una estética que combine lo delicado con lo duro, como el Fairy Grunge.
Cáncer
Los nacidos bajo el signo de Cáncer nacieron con un corazoncito un poquito más blando que los de la mayoría, así que muchas veces caen en estilos como el Soft Girl.
Leo
Pocas cosas le gustan más a un leo que un día de selfcare, así que siempre se encontrará cómodo en una estética como la Clean Girl.
Virgo
Los virgo prefieren el confort y la tranquilidad de la naturaleza, y es habitual que les encaje el estilo Cottagecore.
Libra
Un libra siempre quiere dejar claro que tiene clase y buen gusto, así que son felices desde que el Old Money arrasó en TikTok.
Escorpio
Los escorpio combinan su lado oscuro con un interior romántico. Si a eso se suma el origen controvertido del estilo Jirai Kei, está claro que es lo suyo.
Sagitario
Nadie es más baddie en el zodiaco que un sagitario, con sus ansias de libertad y rebeldía. La Baddie Aesthetic está hecha para ellos.
Capricornio
Un capricornio, por lo general, tiene poco tiempo para preocuparse de la estética, así que prefiere ir hacia un estilo Minimalist y centrarse en otras cosas que le importan más.
Acuario
Los más estrambóticos del zodiaco necesitan, cómo no, un estilo a su altura: el Visual Kei está hecho a su medida.
Piscis
Un signo tierno y pacifista como Piscis siempre encajará mejor en una estética como el Fairy Kei.
