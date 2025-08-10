Qué aesthetic de TikTok te pega según tu signo del zodiaco

Aries

Un signo atrevido como Aries no puede permitirse pasar desapercibido; es por eso que muchos de los nacidos bajo este signo se atreven con las tendencias más arriesgadas del Y2K.

Tauro

Los tauro siempre tienen un aire de dureza que combina a la perfección con un estilo ambiguo y chocante como el Blokette.

Géminis

Un géminis necesita mostrar todos los lados posibles a través de su estilo, así que es el primero en lanzarse a una estética que combine lo delicado con lo duro, como el Fairy Grunge.

Cáncer

Los nacidos bajo el signo de Cáncer nacieron con un corazoncito un poquito más blando que los de la mayoría, así que muchas veces caen en estilos como el Soft Girl.

Leo

Pocas cosas le gustan más a un leo que un día de selfcare, así que siempre se encontrará cómodo en una estética como la Clean Girl.

Virgo

Los virgo prefieren el confort y la tranquilidad de la naturaleza, y es habitual que les encaje el estilo Cottagecore.

Libra

Un libra siempre quiere dejar claro que tiene clase y buen gusto, así que son felices desde que el Old Money arrasó en TikTok.

Escorpio

Los escorpio combinan su lado oscuro con un interior romántico. Si a eso se suma el origen controvertido del estilo Jirai Kei, está claro que es lo suyo.

Sagitario

Nadie es más baddie en el zodiaco que un sagitario, con sus ansias de libertad y rebeldía. La Baddie Aesthetic está hecha para ellos.

Capricornio

Un capricornio, por lo general, tiene poco tiempo para preocuparse de la estética, así que prefiere ir hacia un estilo Minimalist y centrarse en otras cosas que le importan más.

Acuario

Los más estrambóticos del zodiaco necesitan, cómo no, un estilo a su altura: el Visual Kei está hecho a su medida.

Piscis

Un signo tierno y pacifista como Piscis siempre encajará mejor en una estética como el Fairy Kei.