Qué es el apego ansioso y cómo saber si lo tienes

Sentimientos desbordados

Las personas con apego ansioso se caracterizan por sentir de forma muy intensa todo lo que pasa en sus relaciones de amistad y de pareja: cada pequeño conflicto puede convertirse en un drama que genere gran dolor, y una ruptura puede llevar a la persona a vivir una montaña rusa de emociones extremas, como el odio o los episodios depresivos.

Todo o nada

Las personas con apego ansioso tienen dificultades para procesar las rupturas (tanto de amistad como románticas) de forma saludable. Se obsesionan con lo que podrían haber hecho mal, tratan de convencer a la otra persona de que se equivocan, pasan de la desesperación al bloqueo… No son capaces de entender que, si la otra persona quiere poner fin a la relación, es evidente que no son la persona adecuada para ellos.

El fin del mundo

Cuando las personas con apego ansioso se enfrentan por fin a la realidad de que la relación ha terminado, sienten que todo en su vida se hunde. Ponen tanta importancia en las relaciones que, cuando estas fallan, sienten que han fracasado en uno de los proyectos más importantes de su vida, y no se dan cuenta de que llegarán montones de relaciones en el futuro que serán tan buenas, o incluso mejores, que la que han dejado atrás.

Tal y como decía Aventura…

Lo que las personas con apego ansioso sienten no es amor, es obsesión. Es importante que aprendan a separar el amor y el cariño que sienten por las personas a las que quieren, y el ansia que las invade cuando ven o creen que esas personas se alejan de su vida. Cada individuo toma sus propias decisiones, y las relaciones son cosa de dos: si una de las dos personas no está contenta con la relación y/o no quiere seguir con ella, nadie está en la obligación de seguir.